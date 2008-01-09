تصویربرداری "زینب" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه یک اعلام کرد نخستین تجربه کارگردانی توانا درباره زینب دانشجوی دکترای ادیان و عرفان است که همزمان با نگارش پایان نامه به دلیل بیماری در آستانه مرگ است. او به اصرار دوستش در بیمارستان بستری میشود، ولی تصمیم میگیرد از بیمارستان بگریزد و مسیری تازه برای درمان بیماریاش برمیگزیند.
در فیلم تلویزیونی "زینب" روناک یونسی، پژمان بازغی، فرخ نعمتی، پوراندخت مهیمن، هستی معمایی، علیرضا شاهنده بازی کردهاند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: سعید پوراسماعیلی، طراح چهرهپردازی: مهرداد میرکیانی و صدابردار: فرزام منطقی. "زینب" در مؤسسه فرهنگی مؤلف به سفارش گروه خانواده شبکه یک سیما تولید میشود.
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