تصویربرداری "زینب" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه یک اعلام کرد نخستین تجربه کارگردانی توانا درباره زینب دانشجوی دکترای ادیان و عرفان است که همزمان با نگارش پایان نامه به دلیل بیماری در آستانه مرگ است. او به اصرار دوستش در بیمارستان بستری می‌شود، ولی تصمیم می‌گیرد از بیمارستان بگریزد و مسیری تازه برای درمان بیماری‌اش برمی‌گزیند.

در فیلم تلویزیونی "زینب" روناک یونسی، پژمان بازغی، فرخ نعمتی، پوراندخت مهیمن، هستی معمایی، علیرضا شاهنده بازی کرده‌اند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: سعید پوراسماعیلی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی و صدابردار: فرزام منطقی. "زینب" در مؤسسه فرهنگی مؤلف به سفارش گروه خانواده شبکه یک سیما تولید می‌شود.

ـ "ارثیه خانواده سمسار" عنوان فیلم تلویزیونی گروه خانواده شبکه اول سیماست که منصور ضابطیان فیلمنامه آن را می‌نویسد. این فیلم داستان خانواده‌ای را دنبال می‌کند که پدر خانواده می‌میرد، اما پس از فوت پدر فرزندانش متوجه می‌شوند او قبل از مرگ در یک قرعه‌کشی شرکت کرده و مبلغی هنگفت برنده شده است. این مسئله منجر به اختلافاتی میان فرزندان می شود و ...

ـ فیلم تلویزیونی "نوری از دور سو سو می‌زند" در گروه خانواده شبکه یک تهیه می‌شود و داستان زوجی جوان را دنبال می‌کند که زن در یک شرکت خصوصی کار می‌کند و مرد خانواده نویسنده است. تا اینکه آنها تصمیم می‌گیرند خانه‌ای برای خود بخرند و این آغاز ماجراست. فیلم را محمد حسن‌زاده تهیه و کارگردانی می‌کند و ریحانه حسن‌زاده فیلمنامه آن را می‌نویسد.