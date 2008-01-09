اطلاعیه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به مناسبت ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و به منظور تسهیل حرکت دسته جات عزاداری و ایمنی عبور و مرور شرکت کنندگان در مراسم سوگواری دهه ماه محرم الحرام نکات زیر را به آگاهی شهروندان می رساند:

1- از مسئولین محترم تکایا و مساجد درخواست می شود با عوامل راهنمایی و رانندگی منطقه مربوطه تعامل مطلوب داشته و در زمینه جانمائی نصب چادر ، نصب و حرکت علائم مذهبی یا هماهنگی معموله اقدام تا امنیت بیشتری برای حضور و شرکت خیل عزاداران برقرار شود.

2- مسیرحرکت دستجات عزاداران قبلا با مسئولین راهنمایی و رانندگی هماهنگ شود تا ضمن حضور تیم های پلیسی ، تسیهلات ترافیکی در محل اعمال و مشکلات عبور و مرور درمعابر اصلی و فرعی ایجاد نگردد.

3- به رانندگان توصیه می گردد در اطراف مساجد، تکایا و حسینیه ها مراقب جان عابران پیاده و امت عزادار بوده و با توجه به پوشش تیره ای که مورد استفاده شرکت کنندگان قرار می گیرد با سرعت مطمئنه و رعایت کامل مقررات درخیابانها تردد نمایند.

4- از راکبین موتور سیکلت ها درخواست می شود ضمن رعایت کامل مقررات از تردد غیر ضروری در اطراف اماکن برگزاری مراسم سوگواری خودداری نموده ، ضمن استفاده از کلاه ایمنی از سوار کردن سرنشینان اضافی که خطر تصادفات را افزایش می دهد خودداری نمایند.

5- به مسئولین هیئت مذهبی نیز توصیه می گردد، به هنگام حرکت دستجات عزاداری از منتهی الیه سمت راست معابر استفاده نموده و راه عبوری را برای سایر وسائل نقلیه باز نگه دارند.

6- حرکت دستجات عزاداری به منظور ایمنی عبور و مرور و حفظ جان عزاداران درحاشیه بزرگراهها کلا ممنوع بوده و کاروانها مجاز به تردد و عبور از عرض بزرگراههای شهری نخواهند بود.

7-رعایت ظرفیت کلیه وسائل نقلیه به سلامت عزاداران محترم کمک می نماید، لذا به رانندگان محترم کلیه وسایل نقلیه به ویژه دارندگان وانت بارها توصیه می گردد از سوار کردن افراد در قسمت بار جدا خودداری نمایند.

پلیس راهنمایی ور انندگی تهران بزرگ با گرامیداشت ایام عزاداری خامس آل عبا(ع) ، از شرکت کنندگان ومسئولین برگزاری مراسم درخواست می نماید با پلیس راهنمایی و رانندگی همکار نموده و در صورت نیاز به هماهنگی و رفع ابهامات ترافیکی با شماره تلفن63951200 که به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان می باشد تماس حاصل فرمایند.