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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

48 درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی رخ می‌دهد

48 درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی رخ می‌دهد

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در میزگرد تخصصی بررسی ابعاد اجتماعی طلاق با تاکید بر جوانان، بر ضرورت تدوین برنامه جامعه کنترل طلاق و آسیب های اجتماعی آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نشست دکتر اسحاقی با اشاره به اینکه در نتایج پژوهش ها ، بیشترین میزان طلاق در استان تهران و کمترین میزان در استان ایلام مشاهده شده است، گفت: با استفاده از مراکز مشاوره و شوراهای حل اختلاف میان زوجین ، می توان از رشد این آسیب اجتماعی پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اهمیت خانواده به عنوان بنیانی مقدس ، اظهار داشت: در مقدمه و اصل 10 قانون اساسی ، به موضوع خانواده اشاره شده است و تمام بخشنامه ها و طرح ها در نظام سیاستگزاری کشور، باید  با محوریت خانواده و در جهت تحکیم آن ، برنامه ریزی شود و در صورتی که طرحی در بنیان خانواده خلل ایجاد کند مشروعیت نخواهد داشت.

دکتر اسحاقی با اشاره به اینکه طلاق به معروف در دین اسلام به رسمیت شناخته شده است، گفت: تغییر و تحولاتی که در زندگی جدید و فرآیند همسرگزینی ایجاد شده است از این رو لازم است  که ابعاد  فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مسئله طلاق مورد بررسی قرار گیرد در این راستا سازمان ملی ضمن ترغیب جوانان به ازدواج ، مسئله طلاق را نیز مد نظر قرار داده است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان به وقوع 48 درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی مشترک اشاره کرد و افزود: اگر چه میزان طلاق در سال های گذشته ، رشد اندکی داشته است اما شتاب گرفتن این رشد ، به عنوان آسیبی اجتماعی نگران کننده خواهد بود از این رو می توان بر ضرورت کنترل وقوع طلاق در جامعه و بررسی همه جانبه این آسیب تاکید کرد.

لازم به ذکر است ، میزگرد تخصصی ابعاد اجتماعی طلاق با تاکید بر جوانان، با حمایت سازمان ملی جوانان و با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

کد مطلب 618206

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