کرسیهای ذغالی جایگزین بخاریهای گازی در مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بارش برف و سردی هوای مازندران همچنان ادامه دارد این در حالی است که کاهش دمای هوا رو به فزونی و افت فشار و قطعی گاز در شهرهای مازندران از جمله ساری، قائمشهر، بابل و آمل نیز در حال افزایش است.

کرسیهای ذغالی از مهمترین وسایل گرمایشی در مازندران به خصوص در مناطق روستایی از گذشته بوده است و پس از رسیدن برق به روستاها، هیترها و گرمکن های برقی کوچک زیر کرسی به جای منقل قرار گرفت و کرسیها برقی شد و به اصطلاح، کرسیها خودشان را با روند تغییر انرژی همساز کردند.

بسیاری از شهروندان مازندران در یک ابتکار به جای استفاده از هیتر و کرسی‌های برقی با قراردادن لامپهایی با ولتاژ بالا در زیر یک چهار پایه کوچک و انداختن پتو را به جای لحاف کرسیهای قدیمی بزرگ، کرسی‌های اضطراری خود را برپا کرده اند تا از خجالت فرزندانشان دربیایند.

اکنون تقاضای بسیاری از شهروندان مازندرانی به سمت دیگر وسایل گرمایشی نیز کشیده شده است که در این میان بخاریهای برقی طرفداران بیشتری پیدا کرده و این امر سبب شده تا قیمت این وسایل در استان به شدت افزایش یابد.

اکنون تقاضا برای کرسی و بخاری برقی در مازندران ‌افزایش یافته به طوری که قیمت بخاری های برقی از ‪ ۱۵۰‬هزار ریال به ‪ ۵۵۰‬ هزار ریال رسیده است.

بخاریهای نفت سوز نیز در مازندران نایاب شده و قیمت آن نیز به شدت بالا رفته است.

بسیاری از خانواده‌ها در مازندران که توان خرید بخاریهای برقی و دیگر وسایل گرمایشی را ندارند از ترس افت بیشتر گاز و قطع کامل آن شب تا صبح را با دلهره و نگرانی سر می‌کنند.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران در این رابطه به خبرنگار مهر، همه مردم به خصوص شهروندان غرب مازندران را به حداکثرصرفه‌ جویی در مصرف گاز دعوت کرد.

بهزاد پورمحمد با اشاره به وجود مشکلات ایجاد شده در اثر کاهش فشار گاز و کمبودهایی که برای تهیه نان وجود دارد، گفت: اکنون همه مسئولان دست اندر کار به ‌خصوص استانداری، اداره گاز و شرکت نفت در حل مشکلات مردم بسیج شده ‌اند.

وی از توزیع نفت و پخت نان در برخی از نانوایی‌ها به صورت شبانه روزی به عنوان بخشی از اقدامات، برای عادی کردن وضعیت زندگی مردم یاد کرد و ادامه داد: در چنین موقعیت ‌هایی نیازمند صبر و تحمل و همکاری همه مردم استان هستیم.

نبود گاز وافزایش سرما تبعات دیگری از جمله افزایش سرما خوردگی‌ها و حوادثی نظیر سر خوردن شهروندان و شکستگی دست و پا را نیز در پی داشته است و این خود سبب افزایش مراجعان به مراکز درمانی شده است.