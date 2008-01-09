برف منابع آب زیرزمینی لرستان را سیراب کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرف 48 ساعت گذشته در لرستان حداقل 5/2 و حداکثر 57 سانتیمتر برف باریده است که بیشترین بارش را در مناطق رازان و زالیان داشته ایم.

امیرحمزه حقی آبی با تاکید بر نقش بارش برف در افزایش منابع آبهای زیرزمینی لرستان بیان داشت: برف به علت اینکه به صورت تدریجی ذوب می شود بیشترین تاثیر را بر روی میزان آبهای زیرزمینی داشته است.

وی با اشاره به اینکه هر 14 سانتیمتر برف معادل 9 میلی متر باران محسوب می شود، عنوان کرد: در بارش باران تنها 10 درصد آب به سطح زمین نفوذ می کند در حالی که در بارش برف میزان نفوذ آب به لایه های زیرزمین بیش از 25 درصد خواهد بود.

حقی آبی با اشاره به اینکه از دیگر مزایای ذوب تدریجی برف کاهش احتمال وقوع سیل در رودخانه های استان است، یادآور شد: همچنین برف به علت رنگ سفیدی که دارد میزان زیادی از انرژی تابشی خورشید را انعکاس می دهد که در نتیجه باعث کاهش تبخیر آن می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: کارشناسان این شرکت برای محاسبه میزان افزایش آبهای زیرزمینی و وضعیت بارش و ذوب برفها به مناطق مختلف استان اعزام شده اند.