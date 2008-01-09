ارائه تختخواب مجهز به آی پاد و پخش کننده ویدیو

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان تولیدات آخرین نسل الکترونیکی که این روزها در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی 2008 (Ces) لاس وگاس عرضه شده اند، تازه ترین دستاوردهای لوازم خانگی با استقبال زیادی مواجه شده اند.

در حقیقت این لوازم خانگی با فناوریهای نوینی سازگار شده اند که ویژگیها و عملکردهای جدیدی به این محصولات بخشیده اند.



یکی از این محصولات، تختخوابی است که نه تنها برای خوابیدن مناسب است بلکه یک مرکز واقعی برای خواب است. این تختخواب که "شب پرستاره" (Starry Night) نام دارد را شرکت Leggett Platt تولید کرده است. "شب پرستاره"، تختخوابی مجهز به "آی پاد" و "پخش کننده ویدیو" است.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، از دیگر محصولات حاضر در این نمایشگاه، یک یخچال جدید محصول شرکت Whirpool است. این یخچال مجهز به یک "لوح رایانه شخصی بی سیم"، یک قاب عکس برای عکسهای دیجیتالی و یک سیستم صوتی برای پخش کننده MP3 است.

یکی دیگر از لوازم خانگی بسیار جالب حاضر در این نمایشگاه را شرکت Zoombak تولید کرده است. این ابزار در حقیقت یک موقعیت یاب "جی پی اس" است که مجهز به قلاده بوده و برای استفاده سگها مناسب است.