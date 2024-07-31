به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری ضمن تسلیت شهادت ابوالشهدا و رهبر مقاومت فلسطین شهید اسماعیل هنیه گفت: تجمع مردم انقلابی ساری در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در ترور رهبر مقاومت فلسطین شهید اسماعیل هنیه ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه در میدان شهدای ساری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تجمعات خودجوش دیگری نیز در استان برگزار می‌شود از عموم مردم انقلابی و حامیان جبهه مقاومت دعوت کرد تا در اجتماع مردمی محکومیت جنایت رژیم بزدل و تروریست صهیونیستی در ترور چهره برجسته مقاومت فلسطین شرکت کنند.

همچنین این مراسم در شهرهای مختلف مازندران نیز برگزار می‌شود.