به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد پیش از این اعلام شده بود استیون اسپیلبرگ به خاطر "خدمات چشمگیر در حوزه سرگرمی" این جایزه را می‌گیرد، اما انجمن مطبوعات خارجی هالیوود HFPA که جوایز گلدن گلوب را اعطاء می‌کند تصمیم گرفت تقدیر از او را تا سال آینده به تعویق بیندازد.

گلدن گلوب هر سال با نمایش بخش‌هایی از آثار فیلمساز برنده جایزه سسیل ب. دمیل از او تجلیل به عمل می‌آورد، اما اکنون که مراسم اعطاء جوایز گلدن گلوب تا حد یک نشست خبری یک ساعته کاهش پیدا کرده عملا امکان این کار وجود ندارد. از این رو HFPA تصمیم گرفت تقدیر از فیلمساز 61 ساله را سال آینده و به شکلی آبرومند برگزار کند.

در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با انجمن نویسندگان آمریکا و حمایت انجمن بازیگران آمریکا از نویسندگان اعتصاب‌کننده، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود ناچار شد مراسم گلدن گلوب سال 2008 را در حد یک نشست خبری برگزار کند. برندگان 25 بخش شصت و پنجمین دوره این جوایز روز یکشنبه آینده (23 دی) در بورلی هیلتن بورلی هیلز معرفی شده و این نشست به طور مستقیم از شبکه NBC پخش می‌شود.

اعلام این خبر نه تنها هالیوود بلکه بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی لس آنجلس را در شوک فروبرده است. بسیاری از رستوراندارها، رانندگان خودروهای تشریفاتی، آرایشگرها، صاحبان هتل‌ها و بسیاری از روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی لس آنجلس که خود را برای مراسم پرزرق و برق روز یکشنبه آینده آماده کرده بودند، عملا خود را قربانی اعتصاب 9 هفته‌ای نویسندگان تلویزیون و سینما می‌بینند.

به گفته جک کایسر اقتصاددان ارشد واحد توسعه اقتصادی منطقه لس آنجلس "این مسئله به خیلی‌ها ضرر می‌زند." او تخمین زد مراسم گلدن گلوب که از آن به عنوان پیش‌درآمد اسکار یاد می‌شود، هر سال رقمی بین 70 تا 80 میلیون دلار برای اقتصاد شهر لس آنجلس درآمدزایی داشته باشد.

منابع آگاه اعلام کرده‌اند بسیاری از مهمانی‌هایی نیز که استودیوهای سینمایی و تلویزیونی هر سال پس از مراسم گلدن گلوب برگزار می‌کردند، لغو شده است. اینکه نشست خبری روز یکشنبه دقیقا به چه شکل برگزار می‌شود مشخص نیست، اما انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعلام کرده امسال از مراسم فرش قرمز نیز خبری نیست.

ضمن اینکه واقعا بعید به نظر می‌رسد ستاره‌های نامزد جایزه گلدن گلوب در نشست خبری شرکت کنند. مراسم گلدن گلوب به لحاظ تعداد بیننده تلویزیونی پس از مراسم اسکار پربیننده‌ترین مراسم سینمایی هالیوود است و هر سال تنها در خود آمریکا حدود 20 میلیون تماشاگر دارد.

انجمن نویسندگان آمریکا WGA که در اعتراض به کم بودن سهم خود از فروش اینترنتی و فروش در رسانه‌های جدید از روز پنجم نوامبر (14 آبان) اعتصاب کرده‌اند، اعضاء را از همکاری با گلدن گلوب و اسکار منع کرده‌ است. انجمن بازیگران آمریکا نیز پس از مذاکره با بازیگران نامزد گلدن گلوب به آنها توصیه کرد از ممنوعیت ناشی از اعتصاب نویسندگان تخطی نکنند.