به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، جواد اطاعت رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای حوزه انتخابیه تهران در مجلس هشتم ثبت نام کرد.

وی در جمع خبرنگاران افزود: یکشنبه گذشته حزب اعتماد ملی بیانیه ای را منتشر کرد که در آن دیدگاه ها و برنامه های حزب در مجلس هشتم مستند و مکتوب ارائه گردید.

اطاعت در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح 50 هزار تومانی این حزب که یکی از برنامه های اقتصادی آنان بود، ادامه داد: این موضوع مفصل است و جداگانه باید روی آن کار شود.

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی همچنین تاکید کرد: حدود 80 درصد کاندیداهای حزب اعتماد ملی با سایر گروه های اصلاح طلب مشترک است. ما فقط در انتخابات به صورت جداگانه فعالیت می کنیم . به مانند انتخابات شوراها که فهرست انتخابی ما با سایر اصلاح طلبان صد در صد مشترک بود اما در قالب دو ستاد جداگانه فعالیت می کردیم.

وی برنامه اقتصادی حزب اعتماد ملی را بیش از 20 بند خواند و تصریح کرد: مهمترین مشکل کشور ما تورم، گرانی، بیکاری و ضعف پول ملی در مقابل سایر ارزها است و این مسئله بیانگر این است که باید مشکلات اقتصادی حل شود.

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: عدالتی که مد نظر ما است بر اساس تولید است نه توزیع امکانات و به قول معروف ما معتقدیم که نباید به مردم ماهی داد بلکه باید به آنان ماهیگیری یاد داد.

اطاعت تاکید کرد: عدالت تولیدی باید جایگزین عدالت توزیعی شود .وی تصریح کرد: باید با ارتقاء امنیت، سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنیم تا بتوانیم به بحث تولید و سازندگی در کشور رونق بیشتری بدهیم .

وی در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی برای انجام برنامه های شما پس از ورود به مجلس هشتم وجود دارد، اظهار داشت : گذشته افراد مبین این امر است و ما برای اولین بار است که در انتخابات مجلس سند به دست مردم می دهیم و با مردم میثاق می بندیم.

اطاعت افزود: برنامه های ما 47 ماده است که بخش مهمی از آن به مسائل اقتصادی مربوط می شود .وی همچنین خاطر نشان کر: نامش در لیست سایر گروه های اصلاح طلب از جمله کارگزاران نیز برای انتخابات مجلس هشتم قرار دارد.

به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنم

حسین انصاری راد یکی دیگر از مراجعه کنندگان به ستاد انتخابات بود که به خبرنگاران گفت: به صورت مستقل در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کند اما ائتلاف اصلاح طلبان را نیز تایید می کند.

وی افزود: در انتخابات مجلس هشتم برای حوزه انتخابیه نیشابور ثبت نام کرده است.

انصاری راد خاطر نشان کرد: عمرم را در خدمت به کشور صرف کرده ام و اکنون نیز به همین منظور در انتخابات آتی شرکت می کنم. وی خاطر نشان کرد: اقتصاد را از سیاست و اداره عمومی کشور جدا نمی دانم و خط و مشی مشخصی دارم.

انصاری راد نماینده مجلس در دوره های اول ، پنجم و ششم بوده است.

عضو هیچ گروه ، حزب و دسته ای نیستم

محمد مایلی کهن سرمربی سابق تیم ملی نیز با حضور در ستاد انتخابات کشور برای حضور در انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

وی در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: در زندگی ام عضو هیچ گروه ، حزب و دسته ای نبوده ام و اکنون به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنم.

مایلی کهن گفت : مهمترین مسئله در برنامه های من رفع مشکلات اقتصادی مردم است و البته در تخصص خودم که مربوط به ورزش است نیز فعالیت خواهم کرد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا فوتبال سیاسی را در مجلس پیگیری خواهید کرد ، اظهار داشت: مدت هاست که فوتبال ما سیاسی شده است و طبعا در رابطه با ورزش که نباید سیاسی شود تلاش خواهم کرد.

مایلی کهن همچنین تصریح کرد: مشکل اساسی که ورزش ما دارد این است که از جنبه نظارتی قوی ای برخوردار نیست و در ورزش علی رغم تمامی مشکلاتی که وجود دارد، شما نمی توانید رئیس سازمان تربیت بدنی را استیضاح کنید و لذا این مشکل باید به نوعی مرتفع گردد.

این مربی فوتبال تاکید کرد : مسئول تربیت بدنی باید بداند که زمانی باید پاسخگو باشد و یکی از اهداف مهم بنده در مجلس این است که ورزش را از پایگاه قوی و متخصص برخوردار کنم چرا که گاهی دیده می شود در مجلس افرادی غیر متخصص حضور دارند.