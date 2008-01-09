حضور در آمریکای لاتین فرصت و ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعیدلو دردیدار سفیران و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین، با بیان این مطلب اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ، امروز کانون توجه جهانیان است و این جایگاه باید با افزایش مناسبات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و همکاری‌های علمی و فنی در عرصه بین‌المللی به خصوص منطقه آمریکای لاتین حفظ شود.

وی باتشریح توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران درعرصه‌های مختلف بین‌المللی یادآور شد: با عنایت به ویژگی‌های کشورهای آمریکای لاتین، ضرورت دارد که بخش خصوصی برای فعالیت در این کشورها فعال شده و سفرا باید در این خصوص بسترهای لازم را فراهم نمایند، چرا که این حضور، یک فرصت است.

سعیدلو با اشاره به روابط کشورمان با کشورهای آمریکای لاتین خاطر نشان کرد: دولت نهم آمادگی دارد تا با حمایت‌های بانکی، تعرفه‌ای و تسهیلات مختلف، زمینه‌های حضوربیش از پیش بخش خصوصی را دربازارهای تقریبا ناشناخته آمریکای لاتین فراهم سازد.

معاون اجرایی رییس جمهوری با تشریح پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان در کشورهای مختلف آمریکای لاتین ، تاکید کرد: توسعه روابط با هدف صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعتی و کشاورزی در کشورهای مقصد، فرصتی برای تعالی جایگاه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

سعیدلو با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و روحیه استکبارستیزی مردم کشورهای آمریکای لاتین گفت: در سال‌های اخیر شاهد بیداری جنبش‌های مخالف سلطه‌پذیری و بیگانه‌ستیزی در آن کشورها هستیم و همین ویژگی‌ها بسترهای لازم برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی را فراهم کرده است.

معاون رییس‌جمهوری در امور اجرایی افزود: ظرفیت‌های مناسبی در کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد و این کشورها می‌تواند یکی از بازارهای مصرفی محصولات صنعتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران باشد که برای رسیدن به این هدف نیازمند شناخت نیازهای کشورهای مقصد هستیم.

سعیدلو در ادامه اظهار داشت: با عنایت به توان و ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف، باید در برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه روابط، از این پتانسیل استفاده شود.

معاون اجرایی رییس‌جمهوری با اشاره به تقویت کمیسیون‌های مشترک و توافقات آن یادآور شد: لازم است سفرا برای پیگیری و اجرای توافقات اقدام کرده و هماهنگی‌های لازم را برای دستگاه‌های ذیربط فراهم کنند.

سعیدلو با تبیین بحث تحریم‌های ادعایی خاطر نشان کرد: بحث تحریم از سوی بعضی‌ها نه تنها در اراده ملت و دولت خللی وارد نمی‌کند بلکه محملی برای تعالی و خودساختگی کامل‌تر خواهد بود.

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه جریان‌های استکباری و زیاده‌خواهان ظالم در سه جهت اصلی یعنی جنگ روانی، جنگ اقتصادی و جنگ برای جلوگیری از دستیابی ایران به فن‌آوری‌ها و دانش و علوم تلاش می‌کنند، اظهار داشت: باید در جبهه دیپلماسی خارجی، بخصوص در نمایندگی‌های کشورمان با این مسایل برخورد فعالانه صورت گیرد.

وی در ادامه با تشریح تبلیغات منفی رسانه‌های خارجی علیه کشورمان گفت: با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی و ملت ایران کانون توجه جهانیان بخصوص ملت‌های آمریکای لاتین است، بسترهای اقناع افکار عمومی باید به نفع ملت ایران فراهم شود.

سعیدلو در پایان ضمن قدردانی از سفرا، با اشاره به خدمت‌رسانی بهتر به‌اتباع ایرانی و ارتباط موثر با ایرانیان برای استفاده از ظرفیت‌های حضور در کشورهای مقصد جهت معرفی بهتر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین گزارشی از اوضاع اقتصادی،سیاسی، تجاری و فرهنگی کشورهای مقصد را ارائه کردند. همچنین در این جلسه "شیخ عطار" قائم مقام وزیر امور خارجه گزارشی از ویژگی‌های بازار کشورهای آمریکای لاتین، مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری و راهکارهای مقابله با آن را بیان کرد.