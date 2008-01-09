نارضایتی پرسنل دستگاه دیپلماسی آمریکا از عملکرد ضعیف رایس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی که توسط "انجمن سرویس خارجی آمریکا"(AFSA) انجام شده، فاش کرد پرسنل وزارت امور خارجه شکایاتی جدی درباره میزان حقوق و سایر مسائل پرسنلی و نیز تامین نفرات برای سفارت آمریکا در عراق دارند.

AFSA با انتشار بیانیه ای رسانه ای اعلام کرد: نظرسنجی حاکی از ناامیدی عمیق دیپلماتهایمان از فقدان منابعی دارد که با استفاده از آنها باید کارشان را انجام دهند.

طبق این نظرسنجی فقط 18 درصد از تعداد چهار هزار و 300 پرسنلی که از مجموع 11 هزار و 500 پرسنل وزارتخانه مورد پرسش قرار گرفته اند، معتقدند عملکرد رایس در دفاع حرفه ای از آنها در سطح خوب یا خیلی خوب است و 44 درصد درجه ضعیف یا خیلی ضعیف را به وی دادند. 38 درصد نیز عملکرد وی را متوسط ارزیابی کردند.

در زمینه تامین منابع برای دیپلماسی خارجی 14 درصد رتبه خوب یا خیلی خوب، 49 درصد رتبه ضعیف یا خیلی ضعیف و 36 درصد نیز رتبه متوسط به رایس دادند.

از سوی دیگر"شون مک کورمک"، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در واکنش به انتشار نتایج این نظرسنجی اظهار داشت : من فکر می کنم واقعاً اشتباه است که بگوییم خانم رایس برای پرسنل وزارت امور خارجه تلاش نمی کند. برای مثال بودجه وزارتخانه از 2/8 میلیارد دلار در سال 2005 به 92/8 میلیارد دلار در سال 2006 و 99/8 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش پیدا کرد.

اما به نوشته نشریه AFSA نگرانی اصلی درباره حقوق و مزایای پرسنل وزارت امور خارجه در خارج از کشور است، زیرا برخلاف نیروهای مسلح و پرسنل دستگاههای اطلاعاتی، پرسنل وزارت خارجه در خارج از مزایای مربوطه برخوردار نمی شوند.

همچنین طبق نظرسنجی فوق اکثریت پرسش شوندگان تاکید دارند که پستهای مربوط به مناطق جنگی مانند عراق داوطلبانه باید باشد. این درحالی است که رایس در سال گذشته میلادی به دیپلماتهای آمریکایی هشدار داد اگر تعداد کافی داوطلب برای خدمت در عراق وجود نداشته باشد، آنها را به زور به این کشور اعزام خواهد کرد.

به گفته "توماس سوئیتزر" رئیس بخش رسانه ای AFSA این نخستین نظرسنجی جامع در نوع خود است و از این رو امکان مقایسه عملکرد رایس با وزیران خارجه سابق آمریکا وجود ندارد.