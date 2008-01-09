مهندس مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: تمامی اعضای شورای شهر شفاها ضمن مطلوب دانستن عملکرد شهرداری در چند روز اخیر قدردانی و تشکر خود را هم اعلام کرده اند که شورا رسماً و به صورت کتبی نیز از مدیریت شهری تهران در این خصوص تشکر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورا به منظور نظارت بر عملکرد شهرداری حتی در سطح شهر به نظارت پرداخته اند، تصریح کرد : آنچه در این خصوص به خوبی مشهود بود آمادگی شهرداری در ابعاد مختلف برنامه ریزی، تجهیزات و تدارکات لازم بود که امیدوراریم در طول فصل سرما به خوبی استمرار داشته باشد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد : شهرداری از ماه ها پیش برنامه ریزی و تدارک لازم را انجام داده و تمامی مناطق شمالی و حتی جنوبی تهران را آماد این مسئله کرده بود به صورتی که شاهد بودیم هیچ بزرگراه و راه صلی بسته نشد و پس از بارندگی نیز اکثر معابر شهر تهران پاکسازی شد.