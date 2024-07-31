به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات که پنج روز به طول انجامید، و صبح امروز در سالن شهید جدیری سپاه عاشورای آذربایجان شرقی مسابقات رده بندی و فینال برگزار شد.

در مسابقه فینال، تیم نیروی زمینی سپاه با نتیجه ۲ بر صفر بر تیم قرارگاه خاتم الانبیا غلبه کرد و به مقام قهرمانی رسید.

در بازی رده بندی نیز تیم دانشگاه افسری سپاه با نتیجه ۲ بر یک بر تیم هوافضا غلبه کرد و در رده سوم این دوره از مسابقات قرار گرفت.

مسابقات والیبال پایوران کشور با حضور ۴۰ تیم از سراسر کشور، از روز یکشنبه این هفته به میزبانی سپاه عاشورا آغاز و پس از برگزاری بازی‌های دور مقدماتی، حذفی، رده بندی و فینال به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات ۳۲ تیم از استان‌ها و هشت تیم از رده‌های سپاه شامل نیروی زمینی، هوافضا، قدس، سازمان بسیج، قرارگاه خاتم الانبیا، سازمان حفاظت اطلاعات، نمایندگی ولی فقیه و سپاه ولی امر شرکت داشتند.