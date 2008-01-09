نمایندگان ایران دور ششم را بدون پیروزی به پایان رساندند

به گزارش خبرنگارمهر، شب گذشته در دور ششم رقابت های شطرنج تیمی قهرمانی آسیا و در بخش مردان نمایندگان کشورمان به مصاف حریفانی از ازبکستان رفتند. دراین دوراحسان قائم مقامی با استاد بزرگ ازبکستان مساوی کرد. مرتضی دربان از استاد بین المللی این کشور شکست خورد. شجاعت قانع استاد بزرگ ازبک را برد. امین نصیری هم از استاد بزرگ خود باخت. در نهایت تیم ایران با نتیجه 5/1 بر 5/2 مغلوب ازبکستان شد و در رده پنجم قرار گرفت.

بانوان کشورمان نیز در این دور با بازیکنان تیم ویتنام دیدار کردند که طی آن آتوسا پورکاشیان آن نگوین استاد بزرگ زنان ویتنام را برد. شادی پریدر با کیم لی کیو تین استاد بین المللی این کشور مساوی کرد و شیرین نوابی از ترم هو آنگ تی باخت. بدین ترتیب تیم بانوان ایران در مجموع به تساوی 5/1 بر 5/1 مقابل ویتنام دست یافت و در رده چهارم قرار گرفت.

در دور هفتم رقابت های شطرنج تیمی قهرمانی آسیا مردان ایران با تیم هند (ب) و تیم بانوان ایران با ازبکستان دیدار می کنند.

رقابت های شطرنج تیمی قهرمانی آسیا از پنجشنبه هفته گذشته با حضور تیم هایی از کشورهای افغانستان، چین، ایران، ازبکستان، سریلانکا، ویتنام و هند (الف و ب) در بخش مردان و هند (الف، ب و ج ) در بخش بانوان در در شهر ویساخابانتام هندوستان آغاز شده است.