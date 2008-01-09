به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قهرمانی طی نشستی در یزد با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه ادارات کل ارشاد 30 استان کشور عملکرد خود را به مدت دو روز در یزد به نمایش می گذارند.

وی محل برگزاری این نمایشگاه را حسینیه آقا این شهر ذکر کرد و گفت: در این نمایشگاه همچنین نشست مدیران کل ارشاد استانها با حضور وزیر و معاونین وزارت ارشاد برپا خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: در این نشست سه اداره کل برتر کشوری و همچنین یک غرفه برتر در حوزه نمایشگاه مشخص و به آنها جوایز نفیسی اهدا می شود.

قهرمانی با ذکر این نکته که هدف اصلی برپایی نشست مدیران و نمایشگاه، ارزیابی عملکرد ارشاد استانها در طول دو سال گذشته است، گفت: کسب تجربیات و انتقال آن توسط ادارات کل از اهداف دیگر این همایش است.