مارادونا یک بازرگان را به دزدی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 600 قطعه یادگاری از جمله توپ طلایی سال 1995 و هدایایی از پله، اسطوره فوتبال جهان و همچنین فیدل کاسترو، از سال 2003 در کشورهای جهان در معرض دید همگان قرار می گیرد اما این موزه سیار اخیرا به دلیل ناتوانی برگزارکنندگان در قبال انجام تهعدات خود، برپا نمی شود.

بر پایه این گزارش، مارادونا در این خصوص شکایت نامه ای را علیه ارنستو تکسو بازرگان پر کرده است. طبق اعلام سایت مارادونا، در این شکایت نامه آمده است: تکسو و شرکایش پس از اینکه قرار شد این اشیاء را در "موزه مارادونا 10" در کشورهای آرژانتین، ایتالیا، مکزیک و چند کشور دیگر به نمایش بگذارند اکنون به طور غیرقانونی مالکیت آنها را از آن خود کرده اند.

در بین این اشیاء همچنین چندین جایزه بین المللی دیگر از جمله لباس های مارادونا که پس از انجام بازی های ملی با همتایان خود معاوضه می کرد ، وجود دارد.