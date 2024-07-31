خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی ابراهیمی*: به شهادت رساندن اسماعیل هنیه عبور گستاخانه رژیم صهیونیستی از خط قرمزهای متصوره و بالفعل کردن توانمندی‌های جبهه مقاومت برای گرفتن انتقام سخت از این باند جنایتکار محسوب می‌شود.

ما از عاشورای حسینی آموختیم که وقایع بزرگ، برکات بزرگی به همراه می‌آورند و اولین دستاورد آن پیروزی خون بر شمشیر و مقدمه سازی برای حاکمیت مستضعفین بر عالم است.

اگر انقلاب اسلامی و متعاقب آن نظام مقدس جمهوری اسلامی و پدیده‌های وابسته به آن مانند دفاع مقدس، جنگ مسلحانه ضدانقلاب، دفاع از حرم و دفاع از امنیت و غیره، با خون سرخ شهدا بخصوص شهدای نام آوری مانند مطهری‌ها، بهشتی‌ها، رجایی‌ها، باهنرها آبیاری نمی‌شد، جامعه اسلامی بدون الگو و فاقد پیشتاز به حال خود رها، سنگرها یکی پس از دیگری خالی و شکست‌های متوالی گریبانگیر ما می‌شد.

شهادت مبارزان بزرگ در جریان شکل گیری و اوج گیری انقلاب اسلامی و شهادت سرداران بزرگ در دفاع مقدس و نهایتاً شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم عزیز و ابوالمهدی المهندس، لازمه استحکام بخشی به مواضع ناب در جبهه‌های منتسب است و این وقایع نه تنها به عقب نشینی همسنگران نمی‌انجامد، بلکه با ارتقا سطح ماندگاری و نقش آفرینی‌های نیروهای همراه، سرفصل‌های جدیدی را گشوده و ابعاد گسترده‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.

ترور شهید هنیه تجلی عینی عبورگستاخانه رژیم صهیونیستی از خط قرمزها

ترور و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه تجلی عینی عبور گستاخانه رژیم صهیونیستی از همه خط قرمزهای متصوره است و از این پس دیگر هیچ ممانعت حقوقی و سیاسی برای اتخاذ استراتژی نهایی نهضت مقاومت اسلامی در راستای نابودی این رژیم جنایتکار مطرح نیست.

این محاسبه غلط صهیونیست‌ها و حامیان غربی اش، عملاً بازی با آتش و بالفعل کردن توانمندی‌های بالقوه جبهه مقاومت به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و افکار عمومی جهان به اندازه کافی برای شروع مرحله جدید مواجهات مقاومت به آمادگی پذیرش رسیده و وساطت مسامحه کاران و سازش طلبان قطعاً راه به جایی نخواهد برد.

استراتژی ترور، دستاویز کهنه صهیونیست‌ها و رویکرد فرافکنانه برای برون رفت از بن بست‌های خودساخته ای است که بواسطه شدت جنایت‌هایشان در آنها محصور شده و راه پس و پیش ندارند.

گرفتار شدن ۱۰ ماهه در باتلاق غزه و بجا گذاشتن بیش از ۴۰ هزار شهید که بیشتر آنان زنان و کودکان بی دفاع و بی پناه هستند، همان بن بست خودساخته ای است که قرار بود سه روزه به موجودیت حماس و حتی غزه پایان دهد.

مقاومت قوی حماس در غزه نشان داد که وعده‌های پوشالی اسرائیلی‌ها راه بجایی نخواهد برد و مرگ و نابودی، سرنوشت محتوم باند تروریست صهیونیست هاست، ترور هنیه که وجهه دیپلماتیک وی نیز به اندازه وجهه مبارزاتی اشتهار داشته و رهبری مذاکرات آتش بس را بعهده داشت، نشان داد که اسرائیل استحقاق و لیاقت مذاکره را ندارد و آتش بس هم به انزوا رفت و از این رو بهترین و مؤثرترین پاسخ به چنین جنایتکارانی، مشت آهنین جبهه مقاومت در خطوط مقدم میادین مبارزه است.

همه این جنایت‌ها مخصوصاً ترور سه گانه این روزها در عراق و لبنان و ایران، قطعاً نتیجه حمایت‌های همه جانبه غربی‌ها و مشخصاً آمریکا و انگلیس از جنایت‌های ده ماه اخیر، بخصوص تشویق پیوسته و چندباره نتانیاهوی قاتل در کنگره آمریکاست.

در بعد دیگر می‌توان به تأثیر این شهادت در بیداری افکار عمومی و اتحاد ملل مسلمان و بهبود رویکرد مقامات کشورهای اسلامی نسبت به محکومیت جنایت‌های این رژیم منحوس اشاره کرد که متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد نفوذ و همراهی با سران خودفروخته منطقه بوده ایم تا جایی که حتی در تکاپوی صلح ابراهیم موسوم به معامله قرن بوده اند که طی آن قرار بود برخی از این کشورها تدریجاً با اعطای تابعیت به مهاجران فلسطینی و ایجاد امکانات اولیه زندگی شامل خانه و شغل و غیره، عملاً از فلسطینی‌ها نسبت به فلسطین، بیگانه سازی کنند و از طرفی رژیم صهیونیستی با فشارهای مضاعف و استمرار و تشدید جنایت‌ها، مهاجرسازی کند تا به مرور زمان، فلسطینی‌های مقیم هم جلای وطن کنند.

برکات فراوان چنین خون‌های پاک نهضت مقاومت، باز شدن دست مقاومت از جمله جمهوری اسلامی ایران در گرفتن انتقام سخت از این باند جنایتکار است و قطعاً درجه بازدارندگی این انتقام به مراتب از عملیات وعده صادق بیشتر، وسیع‌تر و سریع‌تر خواهد بود و فرار نتانیاهو به پیشرفته‌ترین پناهگاه در اسرائیل دقیقاً نشان می‌دهد که تا چه اندازه به عمق فاجعه یقین داشته و از عواقب انتقام ترس دارد.

به هر حال ایران طبق متن پیام رهبری معظم انقلاب و فهم جهانی، به واسطه اینکه مهمان شریفش مورد تعدی قرار گرفته، خود را موظف به مجازات بزرگترین باند تروریستی قرن و شاید هم تاریخ می‌داند و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.

امید آنکه خون پاک هنیه مظلوم، منشأ تحول در نظام حقوقی و باورهای سیاسی جهان شده و این غده چرکین از صفحه روزگار محو شود و جهان شاهد صلحی ماندگار گردد.

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران