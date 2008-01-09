فرانسه سراسر جنگل بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات صورت گرفته بر روی فسیل کهربای مدفون که اخیرا کشف شده است نشان داد فرانسه در دورانهای کهن به وسیله جنگلهای فشرده حاره ای پوشیده شده بود.

بر اساس این یافته جدید، این سرزمین مملو از درختانی بوده است که مشابه آنها در آمازون امروزی دیده می شوند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این فسیلهای منحصربفرد که متعلق به 55 میلیون سال پیش هستند در منطقه رودخانه Oise River در شمال فرانسه کشف شده اند.

در این مطالعه جدید آکینو ژاسونگ و تیم تحقیقاتی همراهش از ابزار آزمایشسگاهی برای تجزیه و تحلیل عصاره فسیل شده تکه درختی استفاده کردند تا بتوانند ارتباطی میان آن و انواع درختانی که در دورانهای کهن در فرانسه می روییده اند پیدا کنند.

به گفته دیرینه شناسان این فسیلها درحالی سالم باقی مانده اند که امروزه اثری از درختانی که از آنها شکل گرفته اند دیده نمی شود.