  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

توزیع نفت سفید در 60 نقطه از آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی از آغاز توزیع نفت سفید در 60 نقطه از استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اصغر توفیقی، صبح امروز در جلسه فوق العاده ستاد حوادث غیرمترقبه این استان افزود: در این راستا چهار میلیون لیتر نفت سفید آماده توزیع است که 5/1 میلیون لیتر آن مربوط به شهرستان ارومیه است.

وی همچنین از واحدهای مسکونی که از سیستم شوفاژ استفاده می کنند، خواست برای جبران کمبود مشکل گاز و اخذ 200 لیتر سهمیه نفت گاز به جایگاه هایی که به این منظور مشخص شده است، مراجعه کنند.

توفیقی یادآور شد: در این راستا صاحبان این اماکن می توانند با در دست داشتن کارت اشتراک گاز خود به جایگاه وحدت در ابتدای جاده ارومیه - مهاباد، جایگاه معصومی ابتدای جاده سلماس، جایگاه یوسفی واقع در جاده شهید کلانتری و جایگاه قره آغاج در جاده ارومیه - اشنویه مراجعه کنند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن دعوت مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز گفت: به علت برودت هوا و افت فشار گاز در برخی از مناطق استان امروز و فردا کلیه مدارس استان آذربایجان غربی تعطیل و فعالیت دانشگاه ها و ادارات تا پایان هفته جاری از ساعت 9 شروع می شود.

در ادامه این نشست مصوب شد همه ادارات دولتی و نیروهای مسلح به منظور رفاه حال مردم استان، موتور خانه سیستم گرمایشی خود را از مدار گاز خارج و به جای آن از نفت گاز یا نفت سفید استفاده کنند.

همچنین مقرر شد کلیه امتحانات دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد تا روز جمعه این هفته لغو و به روز دیگری موکول شود.

کد مطلب 618253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها