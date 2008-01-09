به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، شورای پاپی ترویج وحدت مسیحیت تاریخ این دیدار را روز 6 مارس (16 اسفند ماه) اعلام کرده است.

بارتالامه اول رهبر ارتدکسهای شرقی برای جشن تأسیس این مؤسسه که به انجمن مسیح واگذار و در سال 1917 توسط پاپ بندیکت شانزدهم تأسیس شده به ایتالیا سفر می‌کند.

بارتلامه اول پیش از این از مؤسسه پاپی شرقی دکترای افتخاری دریافت کرده ‌است.

پاپ بندیکت شانزدهم در سفر نوامبر 2006 خود به ترکیه که به درخواست پاتریاک ارتدکسهای شرقی صورت گرفته بود با وی دیدار و در جشن سنت اندرو قدیس حامی کلیسای قسطنطنیه شرکت کرد. این دیدار را می‌توان سومین دیداری دانست که از سوی یکی از پاپهای رم به درخواست پاتریاک ارتدکس صورت گرفته است.

پاپ پل ششم در سال 1967 و پاپ ژان پل دوم در سال 1979 با رهبر 300 میلیون ارتدکس جهان دیدار کردند.

