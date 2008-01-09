خاکی "مرغ دریایی" را جایگزین "جزیره نامسکون" کرد

این کارگردان و مدرس تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "حدود چند ماه پیش نمایشی با نام "جزیره نامسکون" را ترجمه و با محمد یعقوبی برای بازنویسی آن صحبت کردم. یعقوبی به خاطر تعهداتی که به لحاظ کاری داشت به صورت موقت این کار را متوقف کرد. به همین خاطر من با مدیر کل هنرهای نمایشی درباره برنامه‌ریزی و امکان اجرای نمایش گفتگو کردم."

خاکی در ادامه افزود: "حسین پارسایی با توجه به بازسازی تئاتر شهر پیشنهاد اجرا در تالار مولوی را به من داد و چون من عضو شورای تئاتر دانشگاهیان هستم، قرار شد اواخر اردیبهشت 87 نمایشی در مولوی به صحنه ببرم. چون در این فرصت محدود نمی‌توان "جزیره نامسکون" را آماده کرد، سراغ "مرغ دریایی" چخوف رفتم که از متون مورد علاقه من است."

وی درباره انتخاب بازیگران نمایش گفت: "در حال حاضر حضور مسعود دلخواه در این نمایش قطعی شده و چون ترکیب سنی بازیگران در نمایش خیلی مهم است و اکثر بازیگران نیز به خاطر جشنواره تئاتر فجر درگیر کارهای اجرایی هستند، هنوز در حال گفتگو هستیم و حضور بازیگران دیگری به صورت قطعی مشخص نشده است."

خاکی در پایان با اشاره به اینکه هر کارگردانی دوست دارد هر سال روی صحنه برود، تصریح کرد: "وضعیت کار تئاتر به گونه‌ای نیست که بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. باعث خوشحالی است که بزرگانی نظیر بیضایی و سمندریان نمایش اجرا می‌کنند. البته کمبود سالن تئاتری نیز باعث محدودیت فعالیت کارگردان‌ها می‌شود و امیدوارم "مرغ دریایی" را سال 87 اجرا کنم."