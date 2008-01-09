تولیدات رسانه در زمینه حجاب نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یونس موسوی سرچشمه عضو کمیسیون حقوق و قضای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ستاد خبری نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای حجاب و عفاف "نور" ، گفت: با وجود تأکید اسلام بر حجاب بانوان، مردان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در نگاه خود باید عفاف و حجاب را رعایت کنند.

موسوی تأکید کرد: فواید رعایت حجاب به عنوان یکی از قوانین مترقی اسلام بر نسل جوان پوشیده است ، و در این میان رسانه آن چنان که در تبلیغ کالاهای مصرفی کوشاست در ترویج و تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف نمی کوشد.

وی با مهم دانستن نقش رسانه به عنوان ابزاری مؤثر در فرهنگ سازی، گفت: نشریه ها و رسانه های دیداری به عنوان تأثیرگذارترین بخش رسانه ها در ذهن مخاطب، می توانند با پدید آوردن الگوهایی جذاب، ساخت فیلم هایی پر بیننده و داستان پردازی هایی قوی به طور مستقیم و غیر مستقیم به آموزش فرهنگ حجاب و نیز نهادینه کردن این موضوع در خانواده ها بپردازند.

عضو کمیسیون حقوق و قضای مجلس نقش ائمه جماعات و کارشناسان دینی، مذهبی را نیز در عملکرد رسانه مهم دانست و یادآور شد: علمای دینی باید با زبانی شیوا به بیان اهمیت بحث حجاب و پیامدهای بی حجابی بپردازند و با آگاهی دادن هر قشر و گروه سنی این فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کنند.

موسوی نخستین جشنواره عفاف و حجاب را برای ارتقا این فرهنگ در جامعه مؤثر دانست و تصریح کرد: برگزاری جلسات و نشستهایی در زمینه تبیین حجاب می تواند راهی برای ترویج این فرهنگ باشد اما زمانی می توانیم جشنواره ای جامع برگزار کنیم که حجاب در سطح یک جامعه اسلامی رعایت شود.