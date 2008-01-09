احتمال دخالت نظامی چین درکره شمالی به بهانه حفاظت از زرادخانه هسته ای

به گزارش خیرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، با عمل نکردن کره شمالی به تعهدات هسته ای خود در چارچوب مذاکرات شش جانبه، احتمال سقوط رژیم پیونگ یانگ افزایش یافته، از همین رو چین در اندیشه اعزام نیرو به کره شمالی است تا ضمن برقراری امنیت در این کشور از زرادخانه هسته ای آن نیز حفاظت کند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت : چین در صدد است تا به محض اطلاع از به خطر افتادن حکومت "کیم جانگ ایل" در کره شمالی، اقدام به اعزام نیرو به این کشور کند.

نقشه مرزی چین با کره شمالی

دیلی تلگراف در ادامه نوشت : بر همین اساس، در صورت اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه، چین اولین کشوری خواهد بود که از آن حمایت می کند، اما اگر شورای امنیت در رسیدگی به آن کوتاهی کند، پکن به طور یک جانبه اقدام به اعزام نیرو به کره شمالی می کند.

در همین رابطه برخی موسسه های تحقیقاتی آمریکا نیز معتقدند : در صورتیکه جامعه جهانی به وظایف خود در قبال مسئله کره شمالی در زمان مقرر عمل نکند آنگاه چین با هدف برقراری امنیت در کره شمالی، خود به طور یک جانبه وارد عمل می شود.

به گزارش مهر، کره شمالی در فوریه 2007 در چارچوب مذاکرات شش جانبه با شرکت- آمریکا، روسیه، چین، ژاپن وکره جنوبی- متعهد شد در برابر دریافت مشوقهایی شامل دریافت یک میلیون تن نفت و عادی سازی روابط سیاسی با آمریکا، برنامه هسته ای خود را متوقف کند. این کشور قرار بود تا پایان دسامبر 2007 عملیات غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای اش را تکمیل و فهرست کاملی از برنامه هسته ای خود را اظهار کند، اما این ضرب الاجل محقق نشد.