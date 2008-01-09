برگزاری 3 هزار نمایشگاه کتاب با موضوع کربلا در مساجد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، برگزاری همایش مدیران مسئول کانونها در مراکز استانها با هدف تبیین برنامه های ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) و نیز اهدای اقلام فرهنگی و تبلیغی ماه های محرم و صفر در فواصل 5 تا 7 محرم از دیگر برنامه های این ستاد ا ست.

چاپ و انتشار 5 هزار نسخه روزنامه دیواری با موضوع محرم ، دهه فجر و معارف دینی در 3 شماره از دیگر برنامه های فرهنگی و تبلیغی است که در طول ماه محرم و صفر برای مساجد ارسال می شود.

برگزاری 100 نمایشگاه اختصاصی کتاب با موضوع "محرم ، مسجد و نماز" و همچنین حمایت از پژوهشهای اعضای کانونهای مساجد با موضوع عاشورا و موضوعات مرتبط با قیام حسینی (ع) برنامه هایی است که در کانون های مساجد اجرا می شود.

ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با 3 هزار کانون ، 1500 کتابخانه ، 15 هزار مرکز مجری طرح تلاوت نور، 5 هزار مرکز تفسیر روزانه قرآن کریم و نیز خبرگزاری شبستان در عرصه فرهنگی مساجد فعال است.