ارائه الگوهای مناسب راهکاری برای ارتقاء فرهنگ حجاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صباغ زاده ایرانی ، عضو هیئت مؤسس و بازرس انجمن قلم ایران در گفتگو با ستاد خبری نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب "نور" گفت: عفاف و حجاب مسئله ای نیست که فقط با انجام تبلیغات گسترده ، به سرانجام برسد بلکه باید نمونه های عینی آن را به وفور در جامعه مشاهده کرد چرا که این امر تنها از طریق ارائه الگوهای مناسب در همه عرصه های اجتماعی به وجود می آید.

وی افزود: رسانه ملی و سینما از جمله عرصه های مهم اجتماعی هستند که به صورت فراگیر مورد استفاده مردم به خصوص جوانان می باشند که مسئولیت متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در این رابطه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

صباغ زاده ایرانی گفت: مسئله عفاف و حجاب بخش عمده ای از فرهنگ عمومی جامعه را در بر می گیرد و نادیده گرفتن آن در برنامه های کلان فرهنگی، می تواند خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد سایر عرصه های اجتماعی، در مورد رسالت هنرمندان گفت: هنر، برای پرداختن به این مسئله، ظرف مناسبی است به عنوان مثال در هنر داستان نویسی می توان به طور غیرمستقیم، قهرمان داستانها را به زیور عفاف و حجاب آراست و این موضوع را به شیوه ای هنری ارائه کرد.

عضو هیئت مؤسس و بازرس انجمن قلم ایران تأکید کرد: برای حفظ ارزشهای هنری و تأثیرگذاری کار باید این اشاره ها به دور از شعارهای رایج و بی تأثیر و به صورت غیر مستقیم انجام پذیرد.

وی با اشاره به وجود حجاب در جوامع و ادیان مختلف، یادآور شد: در همه ادیان آسمانی حجاب به عنوان یک ارزش ویژه مطرح می شود به همین علت است که معمولا انسانها برای ورود به مکانهای مذهبی پوششی کامل و رفتاری عفیف دارند که این دلالت به فطری بودن و پسندیده بودن حجاب در میان همه جوامع دارد.

صباغ زاده با توجه به برگزاری نخستین جشنواره عفاف و حجاب برای اشاعه این فرهنگ، تصریح کرد: تداوم و گستردگی عفاف و حجاب مستلزم دیدگاهی همه جانبه نسبت به این موضوع و اعتقاد به عمومی دانستن این مسئله است.