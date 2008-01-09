فرهنگسرای نیاوران میزبان دوسالانه عکس ادیان توحیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نفیس با عنوان "... و به آغاز کلام" توسط مکعب هنر بر اساس آثار برگزیده چهارمین جشنواره سراسری بسم الله در 102 صفحه تمام رنگی گلاسه به صورت دوزبانه فارسی و انگلیسی به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب علاوه بر کتابتهای چشمانداز بسم الله، به تفسیر این آیه مبارکه نیز مزین است. وزارت ارشاد، وزارت علوم و دانشگاه هنر مکعب هنر را در راه انتشار این اثر نفیس یاری دادهاند. پس از رونمایی کتاب بسم الله، دومین دوسالانه عکس ادیان توحیدی با به نمایش گذاشتن 40 عکس راهیافته به بخش مسابقه آغاز به کار میکند.
این 40 عکس از میان 1500 عکس رسیده به دبیرخانه دوسالانه انتخاب شدهاند که در مقایسه با نخستین دوره آن 30 درصد افزایش را نشان میدهد. آثار این نمایشگاه را محمدرضا کمرهای، یدالله عبدی و امیرعلی جوادیان داوری کردهاند و سه عکس برگزیده جوایزی نفیس دریافت میکنند.
مکعب هنر به همه 45 اثر راهیافته به بخش مسابقه هدیه میدهد. دومین دوسالانه عکس ادیان توحیدی تا 22 دی 86 در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت 14 تا 19 از آن دیدن کنند.
نظر شما