به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی با صدور پیامی در پی شهادت شهید هنیه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با جنایت بزدلانه سحرگاه چهارشنبه (در شهادت شهید هنیه) پرده دیگری از ذات خبیث و فاسد خود را کنار زد و نشان داد که این رژیم غاصب تروریستی به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست.

متن پیام تولیت آستان قدس رضوی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ»

شهادت فرمانده و قائد دلیر مقاومت اسلامی فلسطین اسماعیل عبدالسلام هنیه، تمام جهان اسلام و دلبستگان مقاومت و انسان‌های شریف، آزاده و با وجدان جهان را داغدار کرد.

شهادت، فخر و آرزوی مجاهدانی همچون شهید هنیه است؛ اما رژیم صهیونیستی پس از چند دهه کشتار و خونریزی و در ادامه جنایات ۳۰۰ روز اخیر در غزه و کشتار ۴۰ هزار انسان که نیمی از آنان زنان و کودکان مظلوم هستند؛ با جنایت بزدلانه سحرگاه چهارشنبه پرده دیگری از ذات خبیث و فاسد خود را کنار زد و نشان داد که این رژیم غاصب تروریستی به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست.

این‌جانب در جوار بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التَّحیَّة و الثَّناء ضمن محکومیت این جنایت وحشیانه و کور، شهادت این شهید قدس را به مردم سرافراز و مقاوم فلسطین و همه مجاهدان راه خدا و خانواده شهیدپرور هنیه تسلیت می‌گویم و از خداوندمتعال ریشه‌کنی شرّ مطلق صهیونیستی را مسألت می‌نمایم.