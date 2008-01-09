به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، اداره فرهنگ اسلامی وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت اعلام کرد: در برخی از این برنامه‌ها از اندیشمندان مسلمان و برجسته جهان اسلام دعوت می‌شود به مناسبت هجرت پیامبر اکرم سخنرانی کنند.

نشست تلویزیونی" هجرت پیامبر (ص)؛ شیوه معرفی تمدن اسلام" با سخنرانی طارق سویدان از کویت عصر امروز چهارشنبه 19 دی ‌ماه از سوی شبکه ماهواره ای کویت به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

همچنین برنامه " ایمانت را تجدید کن" که عبدالله مصلح از عربستان در این برنامه سخنرانی می‌کند، فردا 20 دی ‌ماه به صورت مستقیم از این شبکه پخش خواهد شد.

برگزاری مسابقه الکترونیکی، بین المللی و فرهنگی "هجرت" نیز از شبکه اینترنتی از برنامه‌های این سازمان خواهد بود.

برنامه آموزشی "وقف " طی 5 جلسه به مناسبت هجرت پیامبر اکرم (ص) از 20 ژانویه ( 30 دی‌ ماه) به مدت 5 روز پخش خواهد شد.

هدف از برگزاری این برنامه‌ها معرفی علل و عوامل هجرت پیامبر اکرم ، سختیها و دشواریهایی که پیامبر در این راستا متحمل شد، شیوه های علمی معرفی اسلام و پیامبر اکرم بوده است.