پیروزی غیر منتظره"هیلاری کلینتون"در ایستگاه دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دومین مرحله از انتخابات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شب گذشته در ایالت نیوهمپشایر برگزار شد. در بین نامزدهای حزب دموکرات کلینتون که در دور نخست در ایالت آیوا از "باراک اوباما" شکست خورده بود، شکست خود را جبران کرد و با اختلاف کمی توانست به پیروزی دست یابد.

نتایج قطعی شمارش آراء نشان داد کلینتون 39 درصد و اوباما 36 درصد آرا را کسب کرده اند. "جان ادواردز" 17 درصد و "بیل ریچاردسون"به کمتر از پنج درصد آرا دست یافت.

پیروزی کلینتون غیرمنتظره وغیرقابل پیش بینی بود و نظرسنجیهای پیش از انتخابات نشان می داد؛ اوباما بار دیگر به پیروزی دست یابد، اما اوباما پس از اعلام نتایج گفت : به ادامه رقابتها امیدوارم.

وی در جمع هواداران خود در شهر ناشوا ضمن تبریک به کلینتون گفت : ما می‌توانیم همه چیز را دوباره تغییر داده و زمینه را برای پیروزی اولین رئیس جمهور سیاهپوست در تاریخ آمریکا فراهم آوریم.

در بین نامزدهای حزب جمهوریخواه نیز مک کین با 37 درصد در مکان اول قرار گرفت و پس از وی "میت رامنی" 32 و "مایکل هاکبی" به 11 درصد آراء دست یافتند."رودی جولیانی" و "ران پل" از دیگر نامزدها نیز به 9 و 8 درصد آراء دست یافتند.

هفته گذشته در ایالت آیووا نیز انتخابات مقدماتی برگزار شده بود که اوباما از دموکراتها و هاکبی از جمهوریخواهان به پیروزی رسیده بودند.

ایالت بعدی که انتخابات مقدماتی برگزار خواهد کرد ایالت میشیگان است که انتخابات آن روز 15 ژانویه برگزار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تعین جانشین"جورج بوش"،چهارم نوامبر سال جاری میلادی یعنی 14 آبان‌ماه 1387 هجری شمسی برگزار می‌شود.