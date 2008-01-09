رشد 21درصدی بودجه دانشگاهها / کسری480 میلیارد تومانی درسال87

دکتر حمید صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتباری که دولت برای دانشگاههای وزارت علوم در سال آینده در نظر گرفته است نسبت به بودجه سال گذشته با رشد 8/21 درصدی مواجه است. به طوریکه جمع کل اعتبارات هزینه ای که دولت به دانشگاهها و موسسات پژوهشی وزارت علوم پس از تصویب نهایی مجلس در سال آینده اختصاص می دهد، 12 هزار و 237 میلیارد ریال است که سال گذشته این رقم معادل 10 هزار میلیارد و 48 میلیارد ریال بود.

اعتبار دانشگاهها در دولت نهم برابر با بودجه 8 سال قبل از سال 84 دانشگاهها

وی اظهار داشت: اعتباری که دولت در سالهای 84 و 85 به دانشگاههای وزارت علوم اختصاص داده است معادل 20 میلیارد ریال و برابر با بودجه 8 سال قبل بوده است. بدین ترتیب بودجه سالهای 84 و 85 وزارت علوم 90 درصد بودجه 8 سال قبل این وزاررتخانه بوده است.

مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت علوم افزود: اختصاص این عدد در دو سال گذشته یعنی سهم وزارت علوم و ردیفهای وابسته آن از بودجه عمومی دولت 60 درصد بیشتر از 8 سال گذشته شده است.

پیش بینی کسری 480 میلیارد تومانی برای دانشگاهها در سال 1387

وی اظهار داشت: از سوی دیگر این اعتبارات با کسریهایی مواجه می شود که هر چه عدد کسری بیشتر باشد حجم برخی فعالیتهای وزارت علوم و دانشگاهها کم رنگ تر می شود و اهداف این وزارتخانه به طور کامل محقق نمی شود. برای سال جاری 275 میلیارد تومان کسری پیش بینی شد که 150 میلیلیارد آن به تصویب رسید و برای سال آینده نیز 480 میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی شده است.

اختصاص 950 میلیارد تومان به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم

صفاری بودجه سال آینده وزارت علوم را به تفکیک تشریح کرد و به مهر گفت: برای سال آینده 950 میلیارد تومان به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، 70 میلیارد تومان به پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم و 200 میلیارد تومان نیز به عنوان اعتباری که در طی سال برای فعالیتهای مختلف پشتیبانی در دانشگاهها هزینه می شود، اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد: از این 200 میلیارد تومان حدود 50 درصد به اعزام دانشجویان به ویژه در مقطع دکتری به خارج از کشور اختصاص می یابد.