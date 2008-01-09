شهرهای ساحلی کشور نیازمند مدیریت شهری یکپارچه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، صبح امروز در همایش راهکارهای توسعه شهر بندرعباس افزود: ملتی قادر است توسعه و توانمندی خود را در برابر جهانیان به اثبات برساند که خود بر نحوه مدیریت در جامعه نقش مستقیم داشته و خادمان خود را در تمامی عرصه ها به عنوان مورد اطمینان همراهی قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: نیاز بزرگ شهرهای ساحلی به خصوص بندرعباس، مدیریت یکپارچه شهری است و باید مدیران و متولیان دستگاه های متعدد مدیریتی درگیر با خدمات شهری، تحت چتر مدیریتی یکسان قرار گیرند تا میزان خدمت رسانی به مردم رشد و بهبود یابد.

وی از مدیریت هوشمندانه و مدبرانه عرصه شهرداری بندرعباس تقدیر کرد و یادآور شد: برگزاری مداوم نشست های پژوهشی به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای توسعه شهری می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات مردم در جامعه باشد و شهرهای ساحلی کشور نیز بتوانند به جایگاه ویژه خود در بهره مندی از امکانات دست یابند.

همایش بزرگ راهکارهای توسعه شهر بندرعباس از صبح امروز در محل هتل هرمز این شهر آغاز به کار کرده است.

در این همایش ضمن بررسی علمی مقالات متعدد، مسئولان استانی به بیان مشکلات حوزه شهری و روشهای حل آن در بندرعباس می پردازند.