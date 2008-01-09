به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: حمید عاملی هنرمند پیش کسوت قصه گویی، بار سفر بست و از میان ما رفت. بی شک کودکان دوستدار قصه با صدای گرم و دلنشین این هنرمند بزرگ مأنوس بودهاند و به واسطه او عشق و علاقهای مضاعف به قصه و ادبیات پیدا کردهاند. نقش موثر حمید عاملی در احیای سنت قصه گویی بر همگان آشکار است.
در ادامه پیام می خوانیم: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فقدان این هنرمند توانا را به جامعه ادب و هنر و همچنین دوستداران "قصه" تسلیت می گوید. تردیدی نیست که جای خالی حمید عاملی را کسی نمی تواند پر کند و ما بار دیگر محروم شدیم از پدری که با خود کوله باری از گفتنیها داشت و با بیان دلنشین و گرم خود برای ما و کودکانمان قصه میگفت.
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