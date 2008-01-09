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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

/ اطلاعیه فرمانداری تهران/

ملاک اصلی ثبت نام حضور در ستاد انتخابات است

ملاک اصلی ثبت نام حضور در ستاد انتخابات است

فرمانداری تهران با صدور اطلاعیه ای ملاک اصلی ثبت نام قطعی داوطلبان نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را مراجعه به فرمانداری و وزارت کشور و تحویل حضوری مدارک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:  بدینوسیله به آگاهی شهروندان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر می رساند ملاک اصلی در ثبت نام قطعی ازداوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، مراجعه نامزدها به فرمانداری تهران و وزارت کشور در تهران و تحویل حضوری مدارم است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که به ثبت نام اینترنتی بسنده کرده اند می رساند ثبت نام اینترنتی فقط به منظور ایجاد تسهیلات برای داوطلبان و سرعت بخشیدن به روند ثبت نام است ؛ از این رو تحویل مدارک و امضای اسناد توسط داوطلبان در فرمانداری تهران و وزارت کشور برای ثبت نام قطعی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اجتناب ناپذیر است.

این طلاعیه می افزاید:همچنین بار دیگر تاکید می شود آخرین مهلت تعیین شده برای ثبت نام از داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه 21 دی است و این تاریخ به هیچ وقت قابل تمدید نخواهد بود و از قبول مدارک ثبت نام کننده در سایت انترنتی مربوط به پس از تاریخ فوق خوداری خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: کسانی که در خارج از کشور اسکان دارند، می توانند با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها و یا نمایندگی های سیاسی کشور که در آن اسکان دارند، در حضور مقامات ذیصلاح آن مراکز نسبت به تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند. 

کد مطلب 618302

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