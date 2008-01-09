ملاک اصلی ثبت نام حضور در ستاد انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به آگاهی شهروندان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر می رساند ملاک اصلی در ثبت نام قطعی ازداوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، مراجعه نامزدها به فرمانداری تهران و وزارت کشور در تهران و تحویل حضوری مدارم است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که به ثبت نام اینترنتی بسنده کرده اند می رساند ثبت نام اینترنتی فقط به منظور ایجاد تسهیلات برای داوطلبان و سرعت بخشیدن به روند ثبت نام است ؛ از این رو تحویل مدارک و امضای اسناد توسط داوطلبان در فرمانداری تهران و وزارت کشور برای ثبت نام قطعی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اجتناب ناپذیر است.

این طلاعیه می افزاید:همچنین بار دیگر تاکید می شود آخرین مهلت تعیین شده برای ثبت نام از داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه 21 دی است و این تاریخ به هیچ وقت قابل تمدید نخواهد بود و از قبول مدارک ثبت نام کننده در سایت انترنتی مربوط به پس از تاریخ فوق خوداری خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: کسانی که در خارج از کشور اسکان دارند، می توانند با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها و یا نمایندگی های سیاسی کشور که در آن اسکان دارند، در حضور مقامات ذیصلاح آن مراکز نسبت به تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.