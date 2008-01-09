ماجرای تنگه هرمز جنجال تبلیغاتی آمریکا برای گسترش ایران هراسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: یگان دریایی جمهوری اسلامی ایران همواره در تنگه هرمز و آب های سرزمینی خود از قایق ها، شناورها و کشتی هایی که قصد ورود به این محدوده را دارند، در خصوص هویت شان سئوال می کنند و این اقدام طبق روال عادی بوده و خواهد بود.

وزیر دفاع در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این خصوص ادامه داد: آمریکایی ها همواره در این منطقه در پی ایجاد جوسازی های تبلیغاتی برای پیگیری پروژه گسترش ایران هراسی بوده و البته سفر جرج بوش به خاورمیانه نیز تلاشی در این راستا است.

نجار با بیان اینکه این رویه خط تبلیغی ای بوده است که واشنگتن همواره علیه ایران دنبال می کند، ادامه داد: علی رغم تلاش های آنها این اقدامات آنها نیز همچون همیشه ناکام و ناموفق خواهد بود.