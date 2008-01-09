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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

با وجود اعتراض مخالفان؛

پیروزی"ساکاشویلی"غربگرا در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان رسما اعلام شد

پیروزی"ساکاشویلی"غربگرا در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان رسما اعلام شد

کمیسیون انتخابات گرجستان امروز با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی قطعی "میخائیل ساکاشویلی" را با 52 درصد آراء اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لوان تارخنیشویلی"، رئیس کمیسیون انتخابات امروز در سخنانی که به طور زنده از تلویزیون دولتی گرجستان پخش شد، با اعلام این خبر گفت: "لوان گاچشیلادزه"، رقیب اصلی ساکاشویلی از حزب مخالف توانست 26/25 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

به این ترتیب ساکاشویلی 40 ساله برای دوره پنج ساله دیگری به ریاست جمهوری انتخاب شد تا اصلاحات غربگرایانه خود را در گرجستان ادامه دهد. این کشور یکی از متحدان آمریکا محسوب می شود که به دنبال عضویت در سازمان ناتو و اتحادیه اروپاست.

اما مخالفان از پذیرش نتایج انتخابات خودداری کرده و دولت را به تقلب در انتخابات با هدف به پیروزی رساندن ساکاشویلی متهم کرده اند. همه رهبران مخالف دولت وعده داده اند که درباره نتایج انتخابات از راههای قانونی و سیاسی بدون برهم خوردن ثبات کشور به دادگاهها شکایت خواهند کرد.

کد مطلب 618304

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