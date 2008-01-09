یهودیان بریتانیا به دنبال همکاریهای آموزشی با مسلمانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هدف از پروژه آینده‌های مشترک که ازسوی هیئت نمایندگی یهودیان بریتانیا اداره می شود توسعه و تقویت ارتباط یهودیان با سایر نهادهای آموزشی ادیان دیگر است.

الکس گلدنبرگ از اعضای این هیئت ابراز امیدوار کرد این پروژه جوامع مختلف بریتانیایی را به یکدیگر نزدیک کرده و بستر تعامل میان دانش‌آموزان ادیان مختلف را فراهم کند.

طرح این سازمان یهودی با اهداف دولت که ماه سپتامبر گذشته اعلام شد تا انجسام اجتماعی در چارچوب مدارس تقویت شود در یک راستا واقع شده است. این پروژه دربرگیرنده ارتباط میان یهودیان با مسلمانان، کاتولیکها، سیکها و هندوها است .

گلدنبرگ توضیح داد از آنجا که تعداد مدارس دینی اسلام بیش از سایر ادیان غیر مسیحی است ضرورت استفاده از تفکرات یک مشاور مسلمانان مورد تأکید قرار می گیرد.

این هیئت ابراز امیدواری کرده است کودکان مدارس مختلف در کنار یکدیگر در پروژه های متفاوتی چون زیست محیطی، هنری، ورزشی و طرحهای اقتصادی همکاری کنند.

الکس گلدنبرگ تصریح کرد: این ابتکار عمل می تواند به تکثر کمک کرده و درک میان جوامع دینی ادیان مختلف را اصلاح کند، چرا که ما اعتقاد داریم مدارس دینی می توانند شهروندان خوبی به جامعه تحویل دهند و دانش‌آموزان امروز باید برای زندگی در جامعه ای متکثر تجهیز شوند.

کارهای آغازین این پروژه برای اهداف بلند مدت تابستانی آغاز شده و در سال اول 20 تا 30 مدرسه دینی با یکدیگر دیدار می‌کنند که این تعداد تا سال 2010 به 60 مدرسه می‌رسد.