هفته چهارم لیگ جودو بسیج کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مسابقات تیم تربیت بدنی منطقه استان تهران در اولین بازی مقابل تیم قم با نتیجه 9 بر صفر به پیروزی دست یافت.

در دومین بازی تیم منطقه استان تهران با نتیجه پنج بر چهار از سد تیم خراسان شمالی گذشت و در آخرین بازی نیز دو تیم خوزستان و منطقه استان تهران مقابل هم صف آرایی کردند که هر دو تیم به نتیجه مساوی رضایت دادند.

تا پایان هفته چهارم، تیم منطقه استان تهران در صدر جدول رده بندی قرار دارد و تهران بزرگ و خوزستان به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار دارند.

تیم منطقه استان تهران را در این دوره مسابقات فرزاد مروی، میلاد احمدی، امیر اکبری، علی چالاک، شاهین آزمون، محمد رحمانی، ابراهیم آینه وند، مجتبی اکبری، محمد جان محمدی، داوود سوادی، حمید رضا شکری نژاد، میرحامد بهداد، امیر حسینی و محمد اسماعیلی با سرپرستی محمد عابدی و سرمربی گری بهنام رشوندی تشکیل داده است.