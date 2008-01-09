واکسیناسیون یک میلیون راس دام در آذربایجان شرقی علیه بیماری بروسلوز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، دکتر مسعود محمدیان عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: دراجرای این برنامه 25 اکیپ دامپزشکی دولتی و80 اکیپ بخش خصوصی درسطح روستاهای استان به فعالیت پرداخته اند.

وی یادآور شد: بیماری بروسلوزبه دلیل ایجادسقط جنین دردام،کاهش تولیدشیر واز دست رفتن ارزش اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است وعلاوه بر بعد اقتصادی از نظر اینکه بیماری مشترک بین انسان ودام می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر محمدیان با اشاره به راهکارهای پیشگیری از این بیماری گفت: واکسیناسیون فراگیر،آموزش وترویج ورعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای از روش های پیشگیری ومبارزه با بیماری بروسلوز درجمعیت‌های دامی به شمار می آید.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در ادامه تصریج کرد: واکسیناسیون بروسلوز به منظور افزایش سطح ایمنی در برابر بیماری و تداوم آن توسط واکسن هایRD.Rev1وFD.Rev1درجمعیت بره، بزغاله ، گوسفند و بز و تزریق واکسن های RD.RB51 وFD.RB51 در جمعیت گاو و گوساله عملی می شود.

به گفته وی در طول سال جاری یک میلیون و153هزار و 234راس گوسفند و بره و یک میلیون و230هزار و42 راس گاو و گوساله توسط اکیپ های واکسیناسیون بخش دولتی و خصوصی برعلیه بیماری بروسلوز واکسینه شده اند.

محمدیان در خصوص شناسایی دام های آلوده به بیماری بروسلوز وحذف آنها اظهار داشت: برای این منظور از تست و کشتار دام های آلوده استفاده می شود که دراین ارتباط طی هشت ماهه امسال از 150هزار و250راس دام خونگیری وآزمایش به عمل آمده که از این تعداد 24 راس گاو آلوده شناسایی وکشتار شده است.