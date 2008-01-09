پرویز کاظمی داوطلب نمایندگی تهران در مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، پرویز کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است، در مورد کاندیداتوری خود در این دوره از انتخابات گفت: تاکنون برخی دوستان اصولگرا صحبت‌هایی با من داشته اند.

وی از پاسخ به این سئوال که کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم است یا خیر، خودداری کرد و گفت: بگذارید جلوتر برویم شاید اصلا صلاحیت بنده تایید نشود.

کاظمی در پاسخ به این سئوال که اولویت های مجلس هشتم را در کدام مسائل می دانید گفت: نمایندگان در مجلس هشتم باید بر روی دو بحث اقتصاد و صنعت تمرکز کنند. اگر می بینید که شاخص های توسعه در کشورها ملاک قرار گرفته است، این امر نشات گرفته از توجه مسئولان آن کشورها به دو مسئله اقتصاد و صنعت است.

وزیر مستعفی رفاه ادامه داد: اگر ما بتوانیم با بکارگیری تجربه و دانش خروجی تصمیمات خود را کارشناسی تر کنیم، می توانیم رفاه و آسایش عمومی را افزایش دهیم.

وی در مورد ترکیب مجلس هشتم نیز گفت: به اعتقاد بنده ترکیب این مجلس همانند ترکیب شورای سوم شهر تهران است. تصورم این است که کسانی که دلسوز نظام هستند و دارای مقبولیت خوبی نزد مردم می باشند، رای بیاورند.

کاظمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان با چهره های اقتصادی خود وارد انتخابات مجلس هشتم شده اند، گفت: مباحث اقتصادی به صورت دستوری و فرمایشی درست نمی شود و باید بر اساس برنامه و کارهای کارشناسی پیش رود. ما در عرصه اقتصاد نیازمند حرکت در چارچوب ها و فرایندها هستیم . اگر این گونه عمل کنیم امیدواریم بتوانیم برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور را محقق کنیم.

وی تاکید کرد: امروز پس از 28 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد باید از روش آزمون و خطا دور شویم.

وزیر مستعفی رفاه اضافه کرد: اگر مشکلی در برنامه های ما وجود دارد به این علت است که کمتر به مبانی کارشناسی توجه کرده ایم.

کاظمی با تاکید بر اینکه افزایش افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باعث افتخار نیست ، گفت: ما باید زمینه های اشتغال همه افراد را فراهم کنیم تا آنها برای خود درآمد زایی داشته باشند.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که نقطه قوت مجلس هفتم را در چه می دانید، گفت: هماهنگی دولت و مجلس از نقاط قوت مجلس هفتم است. البته باید در حین حفظ حرمت ها ، ایرادات بدون تخطئه بیان شود و شنونده نیز باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد.

وی پس از استعفا از وزارت رفاه، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو شد.

زهرا نژاد بهرام کاندیدای مجمع زنان اصلاح طلب

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام کاندیدای مجمع زنان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم نیز پس از ثبت نام در این انتخابات، در جمع خبرنگاران در مورد ترکیب مجلس هشتم گفت: ترکیب این مجلس 60 به 40 به نفع اصلاح طلبان است.

وی در پاسخ به این سئوال که سرلیست های اصلاح طلبان چه زمانی برای ثبت نام به ستاد انتخابات و فرمانداری مراجعه می کنند، گفت: همه ما سرلیست هستیم چون هر کداممان قابلیت سرلیست شدن را داریم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد کاندیداتوری مصطفی معین در انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم اما وی تاکنون جواب منفی به کاندیداتوری خود نداده است.