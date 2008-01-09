95 درصد مصوبات سفر استانی در هرمزگان اجرایی شده است

احمد صادقی در حاشیه همایش بررسی راهکارهای توسعه شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش کوچکی از پروژه ها باقی مانده است که در خصوص آنها نیز اقدامات اساسی صورت گرفته و پاره ای از آنها نیازمند به تغییر برخی آئین نامه ها و مصوبات ویژه هستند که درسفر دوباره رییس جمهور به هرمزگان مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: احداث سد عظیم جگین و بهره برداری از سیستم آبرسانی پایین دست سد، اقدامات گسترده در پهن سازی محور ترانزیتی بندرعباس - سیرجان و عملیاتی شدن بالغ بر 40 کیلومتر از این محور، تامین اعتبار لازم برای توسعه فاز گسترش بندرشهید رجایی، نوسازی گسترده ناوگان حمل و نقل دریایی، احداث ده ها مکان ورزشی روستایی و کلنگ احداث 110 خانه بهداشت روستایی تنها گوشه ای از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به هرمزگان بوده است که تماما وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده اند.

صادقی خاطرنشان کرد: کمیته ویژه ای در استانداری هرمزگان برای بررسی نحوه انجام مصوبات در دیگر استانها و الگوگیری از آنها برای استان به استان خراسان شمالی فرستاده شده اند تا با بررسی کم و کیف مصوبات در سایر استانها مقایسه ای ویژه و در عین حال کاربردی صورت گیرد.