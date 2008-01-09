واگذاری اختیار برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات روزهای آتی به دانشگاهها

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبنا براین است که امتحانات پایان ترم دانشگاهها در موعد مقرر برگزار شود اما با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات عزیمت دانشجویان شهرستانی به دانشگاه محل تحصیل، هر دانشگاهی در کشور می تواند در مورد برگزاری امتحانات خود تصمیم مناسب را اتخاذ کند.

وی اظهار داشت: وزارت علوم نمی تواند نسخه واحدی را برای برگزاری و یا عدم برگزاری امتحانات در روزهای آتی به دلیل شرایط نامساعد، اعلام کند از این رو برنامه ریزی برای برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات به دانشگاهها واگذار شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: دانشگاهها باید نسبت به اطلاع رسانی تغییر زمان برگزاری امتحانات اقدام کنند و دانشجویان به ویژه دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها با محل زندگیشان فاصله دارد، باید جهت اطلاع از برگزاری زمان دقیق امتحانات پایان ترم با دانشگاه محل تحصیل ارتباط برقرار کنند.