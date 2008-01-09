هم اکنون گاز هیچ کدام از شهرهای کردستان قطع نیست

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به تزریق گاز به خط لوله بیجار- حلب - زنجان در اوایل هفته جاری خوشبختانه هیچ کدام از مناطق استان با کمبود گاز مواجه نشده اند و هم اکنون تمامی شهرستان های استان گاز با فشار مناسب وجود دارد.

وی ادامه داد: در پی برودت و سرد شدن بی اندازه هوا در مناطق مختلف استان مصرف گاز حدود دو برابر افزایش داشته است که خوشبختانه پس از تزریق گاز به خط انتقال بیجار - حلب - زنجان مشکل قطعی گاز در استان مشاهده نشده است.

رئیس شرکت گاز استان اظهار داشت: در پی تزریق گاز به این خط انتقال علاوه بر شهرستان های استان بعضی از شهرستان های استان آذربایجان غربی از جمله تکاب، سردشت، مهاباد و میاندوآب را نیز تحت پوشش قرار داده است.

وی افت فشار در بعضی از مناطق را طبیعی خواند و تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر میزان فشار گاز در بعضی از شهرستان های استان از جمله سسنندج تا 320 پی سی آی نیز رسیده است.

مهدوی در ادامه ضمن دعوت از مردم جهت صرفه جویی بیشتر در مصرف گاز افزود: ما همچنان از مردم استان انتظار داریم که در مصرف خود صرفه جویی نمایند.