برپایی نمایشگاه عکس "عاشورائیان" در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد کامران عدل، رسول اولیاءزاده، کارن فیروز، بابک کسمایی، حسن سربخشیان، محمد رازدست، محمد صیاد و جمعی دیگر از عکاسان مطرح کشور در این نمایشگاه 72 قطعه عکس ازعزاداری مردم در دهه اول محرم را به نمایش می‌گذارند.

* نمایشگاه عکس‌ طبیعت و ابنیه‌ تاریخی در حوزه هنری

عکس‌های یک کوهنورد خراسانی از طبیعت و ابنیه تاریخی ایران تا 21 دی در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری روی دیوار است. در نمایشگاه "آفرینش" 40 قطعه عکس از گونه‌های جانوری و گیاهی استان‌های خراسان جنوبی، کردستان، همدان و طبیعت شمال و کویر به نمایش گذاشته شده است.