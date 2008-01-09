فراخوان چهارمین جشنواره تئاتر تک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری اعلام کرد در این جشنواره تنها نمایشهایی با یک بازیگر پذیرفته میشوند. موضوع آثار آزاد است و متنهای با مفاهیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی، آسیبهای اجتماعی، بیهویتی یا بازیابی هویت نسل جوان و خانواده در اولویت قرار میگیرند.
علاقمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند متون خود را همراه با مجوز کتبی نویسندگان آثار حداکثر تا 10 بهمن به دبیرخانه جشنواره تئاتر تک در تهران، تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ارسال کنند.
چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک به کوشش واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان خوزستان و همکاری اداره کل امور استانها و مجلس و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری فروردین 87 در اهواز برگزار میشود.
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