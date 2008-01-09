به گزارش خبرنگار مهر، بروس دیویس مدیر اجرایی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی گفت مسئولان آکادمی امیدوارند نویسندگان اعتصاب‌کننده اجازه دهند بزرگترین مراسم اعطاء جوایز سالانه هالیوود برپا شود. دیویس به خبرگزاری فرانسه گفت: "تا الان همه برنامه‌های ما به طور طبیعی پیش رفته است."

تا اینجای کار بزرگترین قربانی درگیری میان نویسندگان اعتصاب‌کننده و تهیه‌کنندگان هالیوود جوایز گلدن گلوب بوده که دوشنبه اعلام شد امسال در حد یک نشست خبری برگزار می‌شود. انجمن نویسندگان آمریکا WGA که از پنجم نوامبر در اعتصاب است، اعضاء را از همکاری با اسکار نیز منع کرده‌، اما هنوز رسما مراسم اسکار هشتاد را تحریم نکرده که 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار و از شبکه ABC پخش می شود.

دیویس گفت هر چند این امکان وجود دارد که اسکار بدون همکاری نویسندگان نیز برگزار شود، اما در مجموع این اعتصاب می‌تواند بایکوت بازیگران را نظیر آنچه در مورد گلدن گلوب اتفاق افتاد به همراه داشته باشد. حمایت انجمن بازیگران آمریکا SAG از انجمن نویسندگان یکی از عوامل لغو مراسم جوایز گلدن گلوب امسال بود.

دیویس با مقایسه مراسم امسال با سال 2003 که تنها چند روز پس از حمله آمریکا به عراق برگزار شد، گفت مسئولان آکادمی می‌توانند تا چند روز به مراسم نیز صبر کنند. او افزود: "اگر یادتان باشد ما سال 2003 نیز در مورد برگزاری مراسم در موعد مقرر تردید داشتیم. نگران بودیم همه چیز وحشتناک از کار درآید. در نهایت چهار روز قبل از مراسم تصمیم خود را گرفتیم."

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند در صورتی که انجمن نویسندگان آمریکا اسکار را تحریم کند، نمایش در صورتی موفق برگزار می‌شود که SAG مانند گلدن گلوب به بازیگران خود توصیه نکند در مراسم حاضر نشوند. اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون که مذاکرات آن با انجمن نویسندگان به بن‌بست رسیده، با مقایسه اعتصاب نویسندگان با تحریم بازی‌های المپیک 1980 گفت انجمن نویسندگان مراسم اعطاء جوایز را نشانه رفته است.

این اتحادیه در بیانیه‌ای آورده: "تصور کنید یک عمر در صنعت سرگرمی تلاش کرده و یکبار در زندگی‌تان نامزد اسکار یا گلدن گلوب شده‌اید، آن وقت به لطف اعتصاب WGA نمی‌توانید در آن شب بزرگ حاضر شوید. مثل این می ماند که یک قهرمان تمام عمر خود را برای رسیدن به مدال طلا المپیک تلاش کند و بعد به خاطر یک بایکوت تمام آرزوهایش بر باد برود."

دیویس با بیان اینکه سعی می‌کند نیات نویسندگان را درباره اسکار حدس بزند، گفت: "ما سازمانی متفاوت با گلدن گلوب هستیم. بیشتر اعضاء ما عضو انجمن‌های سینمایی مختلف هستند و دوست دارند یک شب در سال در مرکز توجه باشند. نویسندگان هم همینطور. اما نمی‌دانم این مسئله آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه. آنها از دست ما عصبانی نیستند. آنها از دست شبکه‌ای ناراحت هستند که برنامه ما را پخش می‌کند."

در همین حال شبکه ABC اعلام کرد هشتادمین دوره مراسم اعطاء جوایز اسکار به برگزیدگان صنعت سینما را در موعد مقرر طبق برنامه پوشش می‌دهد.