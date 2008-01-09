گسترش حاشیه نشینی باعث افزایش معضلات اجتماعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج اسماعیل نجار صبح امروز در جلسه کار گروه معماری و شهرسازی استان افزود: گسترش حاشیه نشینی در شهرهای استان در چند سال اخیر از روند روبه رشدی برخوردار بوده است و این موضوع نگران کننده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های نظارتی به ویژه شهرداری ها در این مورد اقدام لازم را انجام ندهند و به شدت با این موضوع برخورد نکنند در آینده ای نزدیک دیگر نمی توان با این پدیده مقابله نمود.

استاندار کردستان تصریح کرد: متاسفانه وضعیت به گونه ای پیش رفته که هیچ تضمینی مبنی بر عدم گسترش این پدیده وجود ندارد و بعد از حل بعضی از مشکلات مناطق حاشیه نشین به دلیل عدم نظارت کافی این موضوع همچنان گسترش می یابد.

نجار با اشاره به پیامدهای منفی گسترش حاشیه نشنی در شهرها اشاره نمود و اظهار داشت: گسترش حاشیه نشینی باعث افزایش بزه کاری های اجتماعی، مشکلات بهداشتی و درمانی در جامعه می شود.

وی در پایان با تاکید بر مقابله با این معضل گفت: البته باید به این نکته هم توجه کرد که افرادی خاص و سودجو عامل اصلی گسترش این موضوع هستند و با سوء استفاده از مردم کم درآمد به این معضل دامن می زنند.

در این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی نیز در گزارشی روند افزایش حاشیه نشینی را نگران کننده دانست و بر حل مشکلات خانوارهای این حاشیه ها تاکید کرد.