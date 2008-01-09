"غیرمنتظره" از امروز اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، "غیرمنتظره" از امروز چهارشنبه 19 دی در سینماهای عصر جدید، اریکه ایرانیان، پارس، قیام، جی، جمهوری، المپیا، حافظ، ناهید، شاهد، تهران و پایتخت به اکران عمومی درآمد. هدایت فیلم به زودی به تعداد سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم در تهران و شهرستان‌ها اضافه خواهد کرد.

نمایی از فیلم "غیرمنتظره"

به دلیل اکران غیرمنتظره فیلم "غیرمنتظره"، کار پخش تیزر، نصب بیلبوردها و تبلیغات مطبوعاتی آن به زودی آغاز می‌شود. این فیلم که بر اساس طرح "چاه بیژن" کریمی ساخته شده، درباره سرگذشت یک مانکن است که در زندگی دچار مشکل می‌شود. هانیه توسلی، شهاب حسینی، سودابه بیضایی، مهرداد ضیایی، سیاوش حکمت‌شعار و دانیال عبادی بازیگران آن هستند.

دیگر عوامل تولید "غیرمنتظره" عبارتند از اصغر رفیعی‌جم تهیه‌کننده، عبدالله اسکندری طراح گریم، علی واجدسمیعی مدیر تولید، محمد شیوندی صدابردار، محمود سماکباشی صداگذار و حسن ایوبی تدوینگر. کریمی تاکنون فیلمنامه "الهه زیگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازی"، "چشمان سیاه"، "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "تله" و مجموعه تلویزیونی "شکرانه" را نوشته است.