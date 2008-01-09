استفاده بسیار از تلفن همراه و ابزاری کردن مناسک حج نه تنها از شؤون حج می‌کاهد، بلکه ابعاد معنوی آن را نیز کمرنگ می‌کند. امسال برخی از زائران خانه خدا در حالی مناسک حج را برگزار کردند که به جای خشوع و خضوع بر درگاه خداوند، سعی در انجام آداب تشریفاتی داشتند.

رسوخ گسترده تکنولوژی در ابعاد معنوی حج زائران خانه خدا

" ممکن است هنگامی که مقابل کعبه ایستاده ام، از من عکس بگیرید؟" ، " لطفا هنگامیکه سعی بین صفا و مروه را انجام می دهم با این دوربین از من فیلمبرداری کنید؟" و ... اینها جملاتی هستند که طی مناسک حج امسال از حجاج خانه خدا که تعدادشان هم کم نبود، شنیده می‌شدند.به طوری که آنها حتی هنگام مناسک حج و داخل حرم مطهر نیز تلفنهای همراه را با خود آورده بودند و صدای زنگ آنها لحظه ای قطع نمی‌شد و مدام از یکدگیر درخواست می‌کردند که از آنها عکس و فیلم بگیرند.

بخش اعظمی از زائران خانه خدا در مناسک حج امسال تلفنهای همراه و دوربینهای فیلمبرداری با خود آورده بودند تا از آنها در هنگام مناسک حج استفاده کنند، استفاده از این وسایل به‌حدی زیاد بود که با حالت خضوع و خشوعی که مسلمانان می‌بایست در ایام حج داشته باشند، در تعارض بود.

حالات حج‌گزاران هنگام طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه و یا دیگر مناسک تغییر می‌یافت، زیرا آنها با صدای زنگ تلفنهای همراه زائران، مشاهده برخی از زائرانی که به تلفن همراه پاسخ می‌دهند یا افرادی که می‌خواهند جلوی خانه خدا در حالی که دستهایشان را برای دعا بالا برده‌اند و یا قرآن در دست دارند و وانمود می‌کنند که می خوانند، عکس بگیرند و فیلمبرداری کنند، مأنوس شده اند و از انجام مناسک حج واقعی دور.

این امر تا جایی پیش رفته که آنها از تصاویر زائران دیگر برای عکسهای یادگاری خود استفاده می‌کنند تا ازدحام حج‌گزاران به عکسهای آنها جلوه ای خاص دهد تا زمانی که از حج بازگشتند مناسک حج را برای اقوام و آشنایان خود تعریف کنند.

اگر چه تلفنهای همراه وسیله ای بسیار مهم در ایام حج در اماکن مختلف آن به شمار می‌رود و به وسیله آن افرادی را که گم می‌شوند، پیدا می‌کنند و یا می‌توانند افراد خانواده و دوستان خود را هنگام سعی بین صفا و مروه ببینند و مانع از ایجاد حادثه برای آنها شوند، اما استفاده تشریفاتی از این وسیله و ابزاری کردن مناسک حج نه تنها از شؤون حج می‌کاهد، بلکه ابعاد معنوی آن را نیز کمرنگ می‌کند.

استفاده از تلفنهای همراه تنها به مناسک حج منتهی نشده است، بلکه در قصر پادشاه عربستان هنگامی که ملک فهد از حدود 500 دیپلمات و رئیس بعثه حجاج استقبال و گفتگو می‌کرد، لحظه‌ای صدای تلفنهای همراه قطع نشد، حتی زمان صرف غذا و حتی میان صحبتهای رسمی پادشاه عربستان.

مشعل پایتخت فرهنگی جهان عرب به دمشق داده می‌شود

در پی انتخاب "دمشق؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب"، الجزیره که سال گذشته این عنوان را داشت طی مراسمی در 19 ژانویه (29 دی‌ ماه) مشعل پایتخت فرهنگی جهان عرب را به دمشق اعطا می‌کند.

خلیده تومی وزیر فرهنگ الجزایر اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی الجزیره به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2007 در یک جشنواره بزرگ فرهنگی که از 14 تا 18 ژانویه ( 24 تا 28 دی‌ماه) برگزار می‌شود، به پایان می‌رسد، از این رو مشعل فرهنگی جهان عرب در روز 19 ژانویه ( 29 دی) به دمشق پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی این سال بیش از 1 هزار جلد کتاب درباره الجزایر منتشر شده است، یادآور شد: طی این یک سال 18 هفته فرهنگی عربی با برنامه‌های مختلف برگزار شد که به جز مردم این کشور، بیش از 250 هزار گردشگر از آنها استفاده کردند.

از آنجایی که هر سال یک شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب معرفی می‌شود، بنابراین دمشق نیز سعی دارد امسال با برگزاری برنامه‌های متنوع و متعددی در زمینه‌های دینی، فرهنگی، اندیشه‌ای، ادبی، هنری و همچنین نشستها، همایشها و نماشگاههایی به معرفی هر چه بیشتر این شهر کمک کند.

مسئولان سوریه طی ماههای گذشته به ساماندهی تعدادی از اماکن باستانی، تاریخی و معروف این شهر پرداختند تا بتوانند پذیرای گروه زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان در شهر قدیمی دمشق باشند.

موزه هنرهای اسلامی قطر بر روی آبهای خلیج فارس بنا می‌شود

موزه هنرهای اسلامی قطر که بر روی جزیره‌ای مصنوعی روی آبهای خلیج فارس قرار دارد، به علت وجود آثار نادر و ساخته شده توسط مسلمانان در کشورهای مختلف طی قرنهای متمادی و ساختمان زیبای آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در چارچوب آمادگی قطر برای افتتاح موزه هنرهای اسلامی به منظور پیوستن به موزه‌های جهانی، کشورهای اسلامی و شوراهای فرهنگی بزرگ در این خصوص فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

این در حالی است که گردهمایی شورای امنای هئیت موزه قطر که از شخصیتهای فرهنگی کشورهای اسلامی تشکیل شده است، چندی پیش برگزار شد و موضوعاتی چون آمادگی قطر برای برگزاری جشنهای بزرگ فرهنگی به مناسبت افتتاح موزه هنرهای اسلامی طی امسال بررسی شد. در این گردهمایی شیوه اداره موزه و چگونگی دستیابی این موزه به یک موزه پیشرفته و مترقی در سطح کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است که قطر از شخصیتهای برجسته جهان اسلام و غیر اسلام دعوت کند تا در جشن افتتاح موزه هنرهای اسلامی مشارکت کنند و مجموعه‌ای نفیس از دستاوردهای هنرهای مسلمانان را در معرض دید قرار دهد. طرح موزه هنرهای اسلامی که برای اولین بار است در خلیج فارس اجرا می‌شود، پیش بینی شده است به یکی از برجسته‌ترین آثار در تاریخ موزه‌ها و هنرهای اسلامی در سطح جهان تبدیل شود. ساخت این موزه از سال 2006 آغازشده است.

این طرح بر روی جزیره ساختگی و مصنوعی که 60 متر از سطح دریا بالاتر است، قرار دارد. این جزیره به شکل هلال بوده و از از سوی آبهای خلیج فارس احاطه شده است. در پی مشورتهای فراوان با مهندسان این مکان با وجودی که از خشکی به صورت کامل فاصله دارد، برای ساخت موزه مناسب اعلام شد.

این موزه از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که مهمترین آنها سالنهای اصلی، سالنهایی برای ارائه تحقیقات، سالنهای موقتی و کتابخانهای تخصصی به شمار می‌رود. اما بخش سالن اصلی هنرها که شامل هنرهای اسلامی موزه است شامل مجموعه‌ای نفیس از سرامیک، کاشی، جواهرات، کارهای دستی چوبی، شیشه‌ای، فرش و دیگر هنرهاست که از سوی هنرمندان مسلمان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی ساخته شده است.

مساجد در تقویت و انسجام ارتباطات اجتماعی و دینی مسلمانان مؤثر هستند

شرکت کنندگان دیروز با حضور در همایش "مساجد" در عراق ضمن تأکید بر نقشها و کارکردهای مختلف مسجد در زندگی مسلمانان گفتند: برگزاری فعالیتهای متعدد در مساجد عاملی برای تقویت و انسجام ارتباطات اجتماعی و دینی مسلمانان است و در همکاری و صمیمیت آنها تأثیرگذار می‌باشد.

همایش "مساجد " شنبه 15 دی ‌ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه شهر موصل (شمال عراق) به منظور اهتمام به نقش مسجد در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی برگزار شد، که شرکت کنندگان طی آن نقشهای آموزشی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی مسجد را بررسی کردند.

دکتر ابوسعید دیوه رئیس دانشگاه موصل با اشاره به اینکه مساجد از زمان حضرت محمد (ص) جایگاه ویژه ای در جهان اسلام ایفا کرده که این جنبه از جایگاه مسجد متمایز از جنبه های زیبایی و معماری اسلامی آن است، تصریح کرد: این مرکز طی دورانهای مختلف تحولات بسیاری یافت، اما همچنان جایگاه مهم تربیتی و اجتماعی خود را در جوامع اسلامی حفظ کرده است.

دکتر عبدالفتاح محمد از اساتید این دانشگاه با تأکید بر اینکه مسجد جایگاه اجتماعی خو را بر اساس قوانین و قواعدی حفظ کرده است، اظهار داشت: رسالت انسانی و اجتماعی مسجد در داخل جوامع اسلامی تنها به عبادت محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح فرد و جامعه را در پی دارد. ما در شرایط امنتی و اجتماعی و سیاسی غیر طبیعی زندگی می‌کنیم، بنابراین نقش مساجد در تقویت انسجام مسلمانان و تأثیر روحی، روانی و اجتماعی آنها در تشکیل روابط قوی و الفت و همکاری و صمیمیت بسیار زیاد است.

محمد توفیق فخری از محققان عراقی با تأکید بر اینکه مسجد نقش عبادی در همه جهان اسلام دارد و در شهرموصل نقش مرکزی در جامعه مسلمان دارد، افزود: مسجد تنها دارای ابعاد دینی نیست، بلکه جوانب مختلفی از زندگی مسلمانان را در برگرفته است. به‌طوری که جلسات وعظ و ارشاد و خطابه و اطلاع‌رسانی آن در زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی مسلمانان تأثیر دارد و از طریق احکام شرعی مسلمانان با مسائل دینی آشنا می‌شوند.

دکتر احمد قاسم جمعه یکی دیگر از محققان با تأکید بر اینکه مساجد محور اصلی برای تأسیس تمدن در عصرهای مختلف به شمار می‌روند، گفت: وظیفه مسجد در صدر اسلام و در عصر اموی بسیار بود که وظیفه و کارکرد دینی آن مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی تعالیم دین اسلام را به عهده داشت.

سازمان کنفرانس اسلامی از مسجدالاقصی و قدس حمایت می‌کند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی حفاریهای دامنه‌دار و گسترده اسرائیل در اطراف مسجدالاقصی را تهدیدی برای این مکان تاریخی و مقدس اعلام کرد و گفت: از ملت فلسطین، قدس و مسجدالاقصی در برابر اشغالگران حمایت خواهد شد.

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی سه شنبه در دفتر جده با محمد زهدی نشاشیبی عضو کمیته اجرایی سازمان آزاد سازی فلسطین استقبال و درباره مسائل مرتبط با قدس گفتگو کردند.

وی با اشاره به اینکه از ملت فلسطین و قهرمانانش علیه اشغالگران حمایت کامل می‌کند، یادآور شد: امیدوارم به زودی دولت مستقل فلسطین تشکیل شده و قدس پایتخت آن قرار گیرد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی دوشنبه نیز با شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در جده دیدار و گفتگو کرد.

اکمل الدین احسان اوغلو در این دیدار از خطراتی که مسجد الاقصی را تهدید می‌کند و از اجرای حفاریهای دامنه‌دار و گسترده اسرائیل در اطراف مسجدالاقصی مطلع شد و آن را تهدیدی برای این مسجد خواند. دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه سیاستهای یهودی سازی قدس و هتک حرمت به قوانین بین المللی و تعرض به مکان اسرای نبوی را محکوم کرد.

مفتی قدس به آتش کشیدن مسجد تاریخی فلسطین را محکوم کرد

شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین به آتش کشیده شدن مسجد تاریخی منطقه فاغور شهر خضر از سوی شهروندان افراطی یهودی را بشدت محکوم کرد و در ادامه گفت: اینگونه اعمال مجرمانه بوده و رژیم اشغالگر اسرائیل باید مسئولیت آن را به عهده گیرد.

برخی از کشاورزان به مسئولان گفتند: عصر روز سه‌شنبه تعدادی از شهروندان افراطی یهودی مسجد حمیدیه در منطقه فاغور شهر خضر در جنوب بیت لحم را به آتش کشیدند.

این مسجد باستانی و تاریخی قدمتی 700 ساله داشت که دو سال پیش توسط اهالی خضر بازسای شده بود و شورای اوقاف اسلامی فلسطین نیز برای آن مؤذنی تعیین کرده بود.

همه اعضای شهر خضر و شهرداری آن تعرض به این مسجد را محکوم کرده و از مسئولان خواستند تا از این مسجد حمایت کنند و از وزارت اوقاف، وزارت گردشگری و آثار باستانی خواستند تا مجدداً این مسجد را بازسازی و ترمیم کنند.

مفتی قدس در مورد اقامه نماز یهودیان در مسجدالاقصی هشدار داد

در پی اجازه اسرائیل به یهودیان افراطی برای اقامه نماز در حیاط مسجدالاقصی، مفتی اعظم قدس نسبت به اقامه نماز هر افراطی یهودی در اطراف مسجدالاقصی هشدار داد.

محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین و خطیب مسجدالاقصی اعلام کرد: رژیم اشغالگر اسرائیل به افراطیهای یهودی اجازه داده تا در حیاط مسجدالاقصی نماز بخوانند.

در پی درخواست دو عضو یکی از شوراهای اسرائیل مبنی بر اجازه دادن به یهودیان برای اقامه نماز به صورت علنی در مسجدالاقصی، مفتی اعظم قدس تصریح کرد: مسجدالاقصی مکانی عبادی برای مسلمانان است، این اقدام رژیم اشغالگر اسرائیل که به یهودیان اجازه نماز خواندن می‌دهد خطرناک است .

وی از کشورهای اسلامی و عربی خواست مسئولیت دینی و تاریخی حفظ مسجدالاقصی را به عهده گرفته و جلوی تلاشهای رژیم اسرائیل که با هر وسیله و شیوه، هر روز علیه مقدسات مسلمانان افزایش می‌یابد را بگیرند.

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی نیز در پی این اقدام یک نشست فوری برگزار و این مسئله را خطری جدی برای مسجدالاقصی خواند و گفت: مجامع بین المللی به اشغالگران فشار وارد کنند تا از اقدامات مخربانه خود دست بردارد.

وحدت در رؤیت هلال ماه با شرع و عقل تعارض دارد

در پی درخواست برخی علمای کشورهای اسلامی مبنی بر وحدت اعیاد دینی مسلمانان و رؤیت هلال ماه، دبیرکل مجمع فقه اسلامی اعلام کرد: اعلام واحد رؤیت هلال ماههای قمری و تعیین یک روز به عنوان عید از سوی عربستان از نظر شرعی و عقلی نادرست است.

دکتر صالح بن زابن مرزوقی دبیرکل مجمع فقه اسلامی اظهار داشت: کسانی که می‌گویند دو روز آغاز ماه مبارک رمضان و عید فطر باید در کشورهای اسلامی یک روز تعیین شود، از نظر شرعی و عقلی نادرست می‌گویند.

وی با اشاره به نظر عده زیادی از علمای عربستان مبنی بر وحدت رؤیت هلال ماه و تعیین روز عید و آغاز ماه مبارک رمضان افزود: شورای فقه اسلامی معتقد است که هیچ نیازی به وحدت جهان اسلام برای اعیاد اسلامی جود ندارد، زیرا این وحدت به معنای انسجام و اتحاد آنها نیست که برخی از علما آن را مطرح می‌کنند. این مسئله منجر می‌شود مسئله اثبات رؤیت هلال ماه و نقش شورای فتوا در کشورهای اسلامی نادیده گرفته شود .

صالح مرزوقی با تأکید بر اینکه بر اساس توافق علمای مسلمان قدیم و معاصر اینگونه مطرح شده که روزی که مردم در مکه روزه می‌گیرند یا عید فطر آنها می‌باشد، ممکن است در شهر دیگری شب باشد. پس چگونه می‌توان وحدت ماه رمضان یا عید را اعلام کرد؟

وی با تأکید بر اینکه مسلمانان کره زمین امسال عید قربان را طی سه روز جشن گرفتند، یادآور شد: این مسئله به اختلاف آنها در رؤیت هلال ماه باز می‌گردد که برخی چهارشنبه مانند عربستان، برخی دیگر پنج شنبه مانند مالزی و برخی هم مانند شیعه لبنان و هند جمعه را عید قربان اعلام کردند.

دبیرکل مجمع فقه اسلامی در ادامه تصریح کرد: برخی از اندیشمندان جهان اسلام خواستار وحدت همه کشورهای اسلامی شدند که آن را عربستان اعلام کند، اما اعلام واحد از سوی عربستان کشورهای دیگر را با مشکل مواجه می‌کند و از نظر شرعی و عقلی نیز در تعارض قرار می‌گیرند.

انتشار قرآن به "شیوه املائی" در عربستان جنجال برانگیز شد

انتشار قرآنی الکترونیکی به شیوه املایی در عربستان، در شرایطی که تا پیش از این تمام قرآنها به خط عثمان طه منتشر می شد، جنجال آفرید .

محمد عوفی دبیرکل مجمع ملک فهد افزود: این مجمع هنوز برای انتشار قرآن به خط املایی هیچ تصمیمی نگرفته است. چرا که رسم الخط عثمان طه به عنوان اولین رسم الخط قرآن بوده و ما ملزم به استفاده از آن هستیم.

از سوی دیگر یکی از پایگاههای اطلاع رسانی عربستان اعلام کرد: این مجمع درصدد انتشار قرآن با نگارش املایی است که با هدف انجام فعالیتهای تحقیقاتی در نرم‌افزارها و شبکه‌های اینترنتی به آن اقدام می‌کند.

محمد عوفی در ادامه هدف از انتشار این قرآن را تصحیح اشتباهات قرآنهای مکتوب به رسم الخط عثمانی خواند و افزود: در شیوه‌ای که مجمع از آن استفاده می‌کند، برای تصحیح خطاها در قرآن به خط عثمانی است و از آنجایی که دستگاه رایانه تنها می‌تواند کتابت قرآن به شیوه املایی را بخواند، بنابراین از این شیوه استفاده کرده‌ایم.

همچنین در نسخه الکترونیکی قرآن به کتابت " املایی" هیچگونه علامت وقف و یا نشانه های دیگر وجود ندارد و برای تسهیل عمل رایانه، علامتها به حروف لاتین نوشته می‌شود که این مسئله با انتقاد شدید مجمع قرآن مدینه روبه‌رو شده است.

کارگاه بررسی حقوق بشر در دانشگاههای عربستان برگزار می‌شود

کارگاه آموزش حقوق بشر به منظور بررسی طرح اشاعه فرهنگ حقوق بشر در مؤسسات آموزش عالی از امروز شنبه 15 دی‌ماه در عربستان برگزار می‌شود. شورای ملی حقوق بشر کارگاه بررسی طرح اشاعه فرهنگ حقوق بشر و آموزش آن را در مؤسسات آموزش عالی در ریاض برگزار می‌کند.

در این کارگاه 25 نماینده از دانشگاهها و دانشکده‌های مختلف مشارکت کرده و محورهای مختلف آموزش حقوق بشر و علل اشاعه آن را بررسی می‌کنند. قرار است طی این کارگاه آموزش حقوق بشر در آموزشهای عالی به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مبانی حقوق بشر به صورت درسی واحد و یا چند درس تدریس شود.

این کارگاه در پی برگزاری طرح اشاعه فرهنگ حقوق بشر به منظور ترویج آن در میان جوانان از سوی مؤسسات دولتی در عربستان اجرا می‌شود و هدف اشاعه فرهنگ گفتگو به ویژه میان جوانان را دنبال می‌کند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت عربستان را جوانان تشکیل می‌دهند، این طرح با هدف اطلاع‌رسانی به این قشر انجام خواهد شد.

همایش "گفتگوی تمدنها" در بحرین برگزار می‌شود

همایش "گفتگوی تمدنها" به منظور تثبت ارزشهای گفتگوی تمدنها و تشویق و تقریب میان ملتها، 7 تا 9 بهمن ماه در بحرین برگزار می‌شود. توسعه اقتصادی، مصارف اسلامی، مرکزیت بانکهای اسلامی، تشویق بر استفاده از مصارف شرعی از جمله موضوعاتی است که در همایش " گفتگوی تمدنها" بررسی می‌شوند.

طی این همایش نقش رسانه‌های گروهی در اشاعه فرهنگ جهانی صلح، تثبت ارزشهای گفتگوی تمدنها و تشویق بر تقریب میان ملتها بررسی می‌شود. استادان و کارشناسانی از مراکز تحقیقات اروپا، آسیا، خاورمیانه و حوزه خلیج فارس در این همایش که از 27 تا 29 ژانویه ( 7 تا 9 بهمن‌ ماه) برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند .

سومین جلسه شورای عالی وقف در عربستان برگزار می‌شود

سومین جلسه شورای عالی اوقاف به منظور بررسی اماکن وقفی و چگونگی بهره گیری از آنها چهارشنبه 19 دی ‌ماه در عربستان برگزار می‌شود. برخی از مسائل مرتبط با خرید و فروش زمینهای وقفی، طرح ساخت و توسعه این زمینها و بهره گیری بهتر از آنها طی این جلسه بررسی می‌شود.

کیفیت و چگونگی تغییر مطلوب، ارزیابی شکاف بین واقعیات و آمال، میزان حمایت و امنیت مراکز مختلف، استفاده از ارزشها و مفاهیم رایج وقف نیز طی این جلسه بررسی خواهد شد.

هفته "معماری اسلامی" در تونس برگزار می‌شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسیسکو) هفته "معماری اسلامی" را به منظور ارائه نقش ملتهای مسلمان در توسعه هنر معماری اسلامی از 17 تا 19 دی ‌ماه در تونس برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این هفته ارائه نقش ملتهای مسلمان در توسعه هنر معماری معاصر خواهد بود که طی آن برنامه‌های مختلفی با مشارکت 350 مهندس معمار از کشورهای اسلامی به منظور بررسی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی و ارائه نقش آنها در غنی‌سازی میراث اسلامی بررسی می‌شود.

همچنین نمایشگاه عکس به منظور حمایت از میراث معماری اسلامی در کشورهای عضو آیسیسکو نیز طی این هفته برگزار خواهد شد.

همایش "نقش زن در توسعه امنیت بشر" در امارات برگزار می‌شود

همایش "نقش زن در توسعه امنیت بشر؛ از منظر اسلام و جامعه بین الملل" آبان ماه در امارات برگزار می شود.

شنبه 15 دی‌ماه دومین نشست مقدماتی برگزاری همایش " نقش زن در توسعه امنیت بشر؛ از منظر اسلام و بین المللی" در قاهره برگزار شد. طی این نشست موضوعات مختلف مرتبط با زنان از دیدگاه اسلام و مسلمانان و از نظر قوانین بین المللی بررسی شد تا در ابعاد گسترده در همایش آن بررسی شود.

بر اساس پیش بینی ها طی همایش مذکور آمارها و گزارشهای اداره کل سازمان زنان عرب ارائه خواهد شد. این همایش دومین همایشی است که از سوی سازمان زنان عرب برگزار می‌شود.

تبلیغات اسلامی درباره تنوع فرهنگها ارتقاء می‌یابد

نشست "فعال‌سازی مضامین تبلیغات اسلامی درباره تنوعات فرهنگی" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگی اسلامی( آیسیسکو) 14 تا 16 دی در الجزایر برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این نشست ادامه فعالیتهای الجزیره؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2007 است که طی آن راههای فعال‌سازی تبلیغات اسلام درباره تنوعات فرهنگی بررسی می‌شود.



نقش تنوعات فرهنگی در تثبیت همزیستی بر اساس عدالت، همکاری، عشق، احترام متقابل، برادری و انسانیت طی این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اطلاع رسانی به جوانان و روشنگری آنها نسبت به اهمیت تنوعات فرهنگی، حفظ میراث فرهنگی اسلام، تشریک مساعی در توسعه کشورهای اسلامی، تعمیق اطلاع‌رسانی به مؤلفه‌های دارای تمدن و فعال‌سازی مثبت همراه با جهانی شدن نیزطی این همایش بررسی می‌شوند.

سازمانهای اسلامی هلند منشور "احترام و تسامح" را امضا کردند

16 سازمان اسلامی هلند پنجشنبه 13 دی‌ ماه نشانه موافقت با مفاد منشور "احترام و تسامح" آن را امضا کردند. در این منشور که از سوی فرهیختگان و اندیشمندان هلندی به دست همه گروههای جامعه هلند رسیده، 16 سازمان اسلامی موافقت خود را با امضای آن اعلام کردند.

در این منشور آمده است: "ما اقلیتها نیز به طرح کاهش مشکلات جامعه هلند می‌پیوندیم تا جامعه‌ای مسالمت‌آمیز بسازیم. بنابراین در سال 2008 بیشتر به یکدیگر نزدیک خواهیم شد." این سازمانها از اقلیت مسلمان این کشور خواستند به اظهارات گریت وایلدز رهبر حزب جناح راستی هلند نسبت به تولید فیلمی اهانت آمیز از قرآن با تهور پاسخ نگویند و آرامش خود را در شرایط فعلی حفظ کنند. اما مسلمانان هلند و جهان اسلام باید از مقدسات اسلامی خود دفاع کنند.



شورای نمایندگان مسلمان دولت هلند و شورای گروههای اسلامی اعلام کردند: گریت وایلدز نسبت به مقدسات مسلمانان تنفر دارد و به شیوه‌های مختلف تلاش می کند جوانان را به سمت افراط ‌‌گرایی سوق دهد و اینگونه با طرحهای دولت برای مبارزه با افراط مقابله و فعالتهای دولت را ختثی می‌کند. وایلدز چندی پیش به دنبال اظهارات مناقشه‌ برانگیزی مبنی بر ممنوعیت قرآن در این کشور از سوی دولت هلند محکوم شد.

"حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین" منتشر شد

کتاب "حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب نتایج همایش بین المللی آیسیسکو که با همکاری شورای جهانی خیریه اسلامی و با حمایت پادشاه اردن در امان طی نوامبر 2004 برگزار شده را گردآوری کرده است.

مقدمه کتاب فوق از دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) و شیخ یوسف حجی رئیس شورای جهانی خیریه اسلامی است. این کتاب به زبان عربی از سوی آیسیکسو در سال 2005 منتشر شده بود.