کشف وجود رابطه پدربزرگ - مادربزرگ در دنیای پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های دیوید ریچاردسون از دانشگاه East Anglia در انگلیس نشان می دهد در دنیای نوعی پرنده موسوم به چکاوک Seychelles پرندگان مسن به فرزندان خود کمک می کنند تا آنها جوجه های خود را بهتر و موثرتر پرورش دهند.

بر اساس گزارش شینهوا، این پرنده درحالی مورد مطالعه دانشمندان قرار گرفته است که در دوره ای بحرانی در آستانه انقراض نسل قرار داشت.

دیوید ریچاردسون و تیم همراهش بیش از 10 سال این پرنده و رفتارهایش در زندگی جمعی را مورد بررسی قرار داده و به همکاری خارق العاده میان اعضای خانواده این نوع پرنده دست یافتند.

به گفته وی این نوع همکاری به پرنده های پدربزرگ و مادربزرگ کمک می کند تا نسل ژنتیکی خود را تداوم بخشند.