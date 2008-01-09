اولین موزه باستان شناسی مجازی اروپا در رم گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این موزه مجازی که به دست محققان مرکز ملی تحقیقات ایتالیا راه اندازی شده است، می تواند به صورت سه بعدی آثار باستانی را بازسازی و امکان سفر کاربران دنیای مجازی SECOND LIFE را در این اماکن باستانی فراهم کند.

همچنین بازدیدکنندگان این موزه مجازی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

براساس گزارش آنسا، این پروژه از دو سال قبل با حضور 20 کارشناس در رشته های باستان شناسی، معماری، انفورماتیک، تاریخ هنر و متخصصان ایجاد یک دنیای مجازی زنده آغاز شد.

از جمله اماکن تاریخی که در این موزه مجازی در معرض کاربران دنیاهای مجازی قرار می گیرد، شهری در خلیج آدریاتیک مربوط به قرن سوم قبل از میلاد است. کارشناسان این پروژه با کمک "جی پی اس"، دوربینهای با وضوح تصویر بسیار بالا، سیستمهای نمایش تلویزیونی و اسکنرهای لیزری سه هزار و 51 متر مربع از فضای این شهر باستانی را بازسازی سه بعدی کردند.

همچنین صحنه فوران آتشفشان کوه "وزوو" که در 25 آگوست سال 79 قبل از میلاد شهر پمپی از شهرهای امپراتوری رم باستان را در زیر خاکسترهای آتشفشانی مدفون کرد در این دنیای مجازی که با هزینه 750 هزار یورو انجام شده، بازسازی مجازی شده است.